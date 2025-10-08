DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi ve hürriyet tabutuna bir çivi daha çaktılar!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gözaltına alınan AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık tutuklandı Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, iktidarın kendilerini eleştirenleri kendilerini eleştirenleri susturmaya ve sindirmeye çalıştığını belirterek, “AKP iktidarının en küçük eleştiriye bile artık tahammülü yok! Demokrasi ve Özgürlük tabutuna bir çivi daha çaktılar! Müsaade ettikleri kadarına rıza göstermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

