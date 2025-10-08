"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi ve hürriyet tabutuna bir çivi daha çaktılar!

08 Ekim 2025, Çarşamba
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gözaltına alınan AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, iktidarın kendilerini eleştirenleri kendilerini eleştirenleri susturmaya ve sindirmeye çalıştığını belirterek, “AKP iktidarının en küçük eleştiriye bile artık tahammülü yok! Demokrasi ve Özgürlük tabutuna bir çivi daha çaktılar! Müsaade ettikleri kadarına rıza göstermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

