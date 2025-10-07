Gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisiyiz

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke konumunda bulunduğunu, her 10 kişiden 2’sinin yoksul ve 6’sının ise borçlu olduğunu bildirdi.

Sendikanın Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu”nda hayatın her alanında hissedilen ekonomik krizin vatandaşlar ile emekçi kesimlere etkileri değerlendirildi. Alım gücündeki düşüşün vurgulandığı raporda 22 bin 104 lira olan asgari ücretin, ağustos ayında açlık sınırı olarak belirtilen 26 bin 149 liranın dahi altında olduğuna dikkat çekildi. Ankara - Adnan Solmaz

