Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar Allah’ın yarattığı şeyleri görmezler mi ki, gölgeleri, sürünerek Allah’a secde eder halde sağa sola dönüp durur. Nahl Suresi: 48 HADİS: Hastayı ziyarete giden kişi dönünceye kadar Cennetin meyveleri arasında yürümektedir. Camiü’s-Sağir, No: 2614

