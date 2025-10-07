"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

İçişleri Bakanlığı uyardı: 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kod

07 Ekim 2025, Salı 20:47
İçişleri Bakanlığı, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini belirterek, 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bugün 52 il için gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile "sarı" meteorolojik uyarı, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir için de gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu" meteorolojik uyarı yapıldığı ifade edildi.

"Sarı" ve "turuncu" uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir'de yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla "dikkatli ve tedbirli" olmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik hadiseler nedeniyle meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale çalışmalarına destek vermek üzere diğer illerden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç görevlendirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"AFAD, Karayolları, DSİ, itfaiye, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, özel idare, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık ekipleri olmak üzere toplamda 3 bin 226 personel, 240 motopomp, 20 bot, 632 iş makinesi, 684 araç teyakkuz halinde olup, meteorolojik uyarı verilen illerimizde görev yapmaktadır.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ile Kanada'nın "Altın Kubbe" savunma projesinde işbirliği içinde

    İçişleri Bakanlığı uyardı: 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kod

    Trump: Gazze'de ateşkese çok ama çok yaklaştık

    İsrail'in alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek

    Mersin'de işçi servisi şarampole devrildi: 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    Silahlı saldırıya uğrayan Avukat Serdar Öktem kaldırıldığı hastanede öldü: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

    Öğretmenlik mesleğinin itibarı zedeleniyor

    İran, 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı

    Ailelere çok iş düşüyor - Yetişkinler de telefon bağımlısı

    Müküslü (Mıks) Hamza

    Deccal Arabistan’da mı çıkacak?

    İmamoğlu: Adil olmayan barış kalıcı olamaz

    İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar
    Genel

    Uysal, Yeni Asya Standını ziyaret etti
    Genel

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'
    Genel

    Öğretmenlik mesleğinin itibarı zedeleniyor
    Genel

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kocaeli 15. Kitap Fuarı kapılarını açtı: Okuyucu kitapla buluştu
    Genel

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!
    Genel

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.