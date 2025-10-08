Okuyucu ziyaretleri güzel meyveler veriyor

HAYAT FAALİYETTİR PRENSİBİNDEN YOLA ÇIKARAK YAPTIĞIMIZ ZİYARETLER NEŞRİYATIMIZI TANITMA NOKTASINDA GÜZEL MEYVELER VERİYOR.

Yeni Asya- Şanlıurfa

Sebahattin Yaşar - Abdurrahman Koparal

Şanlıurfa Yeni Asya okuyucuları olarak, arkadaşlarla aldığımız karar gereği eski ve yeni okuyucularımızı ziyaret ediyoruz. Bu faaliyeti müsait arkadaşları buldukça, yeni yeni ekiplerle sürdürmeyi planlıyoruz. Şimdilerde otuz kırk esnaf ve kamu görevlisi okuyucu ve dostumuzu ziyaret etmiş olduk. Bu ziyaretlerden ve yaptığımız sohbetlerimizden sizleri de bilgilendirmek istiyoruz. Bu aynı zamanda bizim mahal, il ve bölge okuyucularımızla yaptığımız toplantılarda aldığımız bir kararın gereği idi. Bir küçük ziyaretin pek çok konu başlığı oluşturduğunu fark ediyoruz. Aile, çocuklar, gençler, komşular, haftalık sohbetler, okuma programları, dergiler, kitaplar sadece birkaç oturumda konuştuğumuz konu başlıkları oldu.

HER MESLEKTEN İNSANA ULAŞACAĞIZ

Bu ziyaretlere esnaf ziyaretleri desek de, zaman zaman kamu görevlisi dostlar, belli meslek kuruluşları temsilcileri, sivil toplum teşekkülleri gibi şehirde bir vazife ifa eden okuyucularımızı, dostlarımızı haftanın herkesçe uygun olan belli saatlerini bu işe ayırarak ziyaretler yapıyoruz.

İlk ziyaretimizi, Abdurrahman Koparal Ağabey ile birlikte yaptık. “Aşağı Çarşı” olarak ifade edilen geniş mekânda önce tanıdık esnaflarla başladık. Bir de baktık ki gittiğimiz ortamlarda yeni yeni tanıdıklar, dostlar, öğrencilerimiz karşımıza çıktı. Durumdan onlar da biz de çok memnun olduk. Önceliğimiz Şanlıurfa’daki Yeni Asya gazetesi okuyucularımız idi. Okuyucularımızla birlikte onların esnaf komşuları, kamudaki oda arkadaşlarımızı veya onların uygun gördükleri kimseleri ziyaret ediyoruz. Ziyaret sırasında ülkenin güncel meselelerini, okula giden çocukları ve onlara sağlıklı akran ortamları kazandırma ve aile içi iletişim ve dost aile görüşmeleri gibi pek çok konu çaylar yudumlanırken konuşuluyor. Haliyle elimizdeki Risale-i Nur hakikatleri konuştuğumuz konularda bir anlamda bize rehberlik yapıyor. İnsanlarla biraz konuşunca çaylar ikileniyor ve daha pek çok siyasî, ekonomik ve sosyal konular gündeme geliyor.

ÖNCE TANIDIKLARDAN YOLA ÇIKTIK

Ziyaretlerimizi daha çok tanıdıklar üzerinden başlatıyoruz. Meselâ bir eğitimci arkadaşımızın şimdilerde esnaf olmuş veya kamuda bir vazife ifa eden bir tanıdık olarak elimizde küçük bir kitap, dergi, gazete gibi uygun bir hediye ile ziyaret ediyoruz. Fazla da meşgul etmeden yemek falan gibi meşguliyetlere de girmeden sadece bir çay etrafında tanışma, görüş alışverişi yapma, haftalık Risale-i Nur sohbetlerimize davet etme ve ilkokul, ortaokul veya lise, üniversite okuyan çocukları varsa onları sohbetlerden haberdar etme gibi konularda sohbet ediyoruz. Aynı zamanda gittiğimiz yerlerdeki beyefendilere ve varsa uygunsa hanımefendilere haftalık hem erkeklere, hem de hanımlara özel sohbetlerimiz var diyerek bilgi veriyoruz.

Ziyaretlerde gördüğümüz şu ki, insanlar ziyaret edilmek istiyor. Bir de cemaatlere karşı malum zihinlerde oluşan korku, endişe ve acabalar böyle ziyaretlerle dağılıyor. İnsanlar sizleri piyasada gezer ve rahat rahat konuşur, tartışır görünce rahatlıyorlar ve mutlu oluyorlar.

RİSALE OKUMALARIYLA ORTAM İLİM YUVASINA DÖNÜYOR

Risale-i Nur gibi Kur’ân hakikatlerini barındıran bir külliyatın elimizde olması ve gittiğimiz yerlerde konuşulan konuya uygun bahislerin kısaca okunması ortamı bir ilim yuvası hüviyetine büründürüyor. Buna ‘gezen dersler’ demek mümkün. Bazen de ortamın hareketliliğine göre sadece bir tanışma, selâmlaşma ve davet anlamıyla ziyaretimizi yapmış oluyoruz.

OĞLUMUN SOHBETLERE KATILMASINI İSTERİM

En son ziyaretimizde tanıştığımız eski halı satıcısı olan Ömer beye Abdurrahman Ağabey günlük gazete bırakıyormuş. Gazeteyi okuyup okuyamadığını, hangi sayfaları özellikle takip ettiklerini, haberlerini, röportajlarını nasıl bulduklarını sorduk. Doğrusu, Ömer Beyin ilk söylediği şey, “Sizleri yeni görüyoruz. Keşke daha önceden tanışsaydık daha iyi olurdu. Benim oğlum Erzurum’da üniversite kazandı ve sizin orada imkânlarınız varsa gelip gitmesini, sohbetlere katılmasını isterim. Kitaplarınızdan, dergilerinizden evime zaman zaman götürüyorum. Gazete, artık bizim gazete yıllardır günlük okuyorum” dedi.

Nitekim sonraki zamanlarda Erzurum temsilciliğimizle yaptığımız görüşmelerde ilgili Ömer kardeşimiz temsilciliğimizle bağlantı kurmuşlar ve kardeşlerimiz temsilciliğimizde onları misafir etmişler. Böylece ziyaretlerimizin güzel meyveleri görülmeye başlandı.

GAZETENİN BAKIŞ AÇISINI BEĞENİYORUM

Yine aynı gün yaptığımız esnaf ziyaretinde görüştüğümüz bir beyefendi, gazetemizle ilgili, “Bu gazete her gün bize adeta bir mektup gibi yeni haberlerle geliyor. Köşe yazarlarının bakış açıları Risale-i Nur’la şekilleniyor. Urfa, Bediüzzaman’ı çok sever, bu gazetede her gün Bediüzzaman’ın köşesi var, Abdurrahman Bey bize getiriyor, biz de okuyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz” diyordu.

Babasının Bediüzzaman’ın vefatında cenazesine katıldığını belirten bir diğer yaşlı okuyucumuz ise, “Bediüzzaman Hazretlerine çok sıkıntı çektirdiler. Onu mezarında bile rahat bırakmadılar. Onun için onun kıymetini bilmek lazım. Siz de bu gazete ile bu düşünceyi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz.” Dedi.

Genç el sanatkârı Mehmet bey ise, “Sizleri böyle bizi ziyaret amaçlı görmek çok güzel. Her zaman bekleriz. Biraz olsun mesleğimizden başımızı kaldırıp âlemde, ülkede neler oluyor, o olup biten meseleleri nasıl anlamamız gerekiyor bize yeni bir bakış açısı kazandırıyorsunuz. Gazete yazarınızla olan böyle bir ziyaretten dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

ZİYARETLERİMİZ MEYVE VERİYOR

Ziyaretlerimiz sonrası haftalık Risale-i Nur sohbetlerine davet ettiğimiz öğrencilerimizden, dostlarımızdan sohbetlere katılımlar başladı. ilköğretim ve lise gençleri olup eğitimci arkadaşlarımızla bağlantı kuranlar oldu.

Ziyaretlerimizden şimdilik şunu da anlıyoruz ki, oturduğumuz yerden hizmet olmuyor. Ziyaret pek çok konunun konuşulduğu, okunduğu ve müzakere edildiği ortamlar haline geliyor.

Bir önemli şey de günlük siyasî polemiklere girmiyoruz. Kimse ile tartışmıyoruz. Mümkün mertebe Risale-i Nurları ve onlardaki hakikatleri gündeme getiriyoruz. Bize sordukları soruları da mümkün mertebe Risale-i Nurlardan ilgili bahisleri kısaca okuyoruz ve haftalık derslerimize ilgilileri davet ediyoruz.

Bu ilk günlüğümüzü emekli mühendis Abdurrahman Koparal abi ile birlikte yaptık. Abdurrahman Ağabey aynı zamanda Yeni Asya büro temsilcimiz. Kendisi her gün 15-20 tane gazetemizi bizzat okuyucumuza ulaştırıyor. Sahada bir ağabeyimiz olarak onun hal ve hizmetleri başlı başına takdir görüyor. Allah razı olsun.

HAYAT FAALİYET VE BEREKETTİR

Yeni Asya okuyucularını ziyaret günlüğümüz inşallah farklı farklı ekiplerle devam edecek. “Hayat faaliyet ve harekettir” hakikati gereği, Kur’ân’ın hak ve hakikatlerini muhtaçlara ulaştırmak ve onların iman hizmetlerine omuz vermelerinin ve kendi imanlarını kurtarmalarının kapısını aralamak amacı gütmekteyiz. Müfritane irtibat çerçevesinde bu dost görüşmekler bir kuvve-i maneviye oluşturuyor ve teselli alıp vermek, kuvvet alıp vermek, İttihad-ı İslam’ı temin etmek gibi yüksek amaçlar gerçekleşiyor.

Bu faaliyetin bütün şehirlerimizde yapılması şehirlerimizin Yeni Asya ile yeniden tanışmasına ve Risale-i Nur gündemlerinin ortamlara hâkim olmasına vesile olmasını diliyoruz. Gayret bizden netice Allah’tan.