İsrail güçleri 8 günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, son 8 günde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Kurban Bayramı öncesinden bugüne kadar Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın Nablus ve Cenin kentlerinde gözaltı operasyonları düzenlediği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu operasyonlar kapsamında son 8 günde 60 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. İsrail askerleri yaralı Filistinliyi gözaltına aldı İsrail askerleri, dün gece saatlerinde Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Yaabed beldesi kırsalında biri yaralı olmak üzere 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Yaabed Belediye Başkanı Samir Ebubekir, İsrail askerlerinin belde kırsalında kurduğu pusuda ateş açtığı 3 Filistinli gençten Abdullah Basim Ebubekir’in yaraladığını belirtti. Üç Filistinlinin de gözaltına alındığını aktaran Ebubekir, yaralı Filistinlinin İsrail askerlerince gözaltına alındıktan sonra Hayfa yakınlarındaki Hadera Hastanesine kaldırıldığını dile getirdi. Ebubekir, gözaltına alınan diğer iki Filistinlinin Ethem Ermiylat ile Şaalan Ebubekir olduğunu kaydetti. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 3 Filistinlinin Cenin kentinin güneyinde bulunan Mevo Dotan Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askeri araçlarına taş ve molotofkokteyli attıkları belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı ve birini yaraladığı ifade edilirken, yaralanan Filistinlinin durumuna ilişkin bilgiye yer verilmedi. AA

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