Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK, kendini feshetmemiş miydi?

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, PKK’nın “çekilme” açıklamasını yeni bir stratejinin parçası olarak değerlendirerek, “PKK kendini feshetmemiş miydi?” diye sordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP-MHP iktidarının yürüttüğü süreç için tüm kaygıları, endişeleri ve uyarıları haklı çıkaracak bir kaç gelişme yaşandığını belirterek, “PKK, kendini feshetmemiş miydi?” diye sordu. PKK yayın organlarında TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristler anılırken, kendileri tarafından yapılan uyarıları haklı çıkaracak bir “çekilme beyanın ilan edildiğini belirten, Uysal, “Bir kısım medya organlarında “KCK yöneticisi” dense de PKK’lı terörist Sabri Ok, Kandil’de düzenlediği basın toplantısında; ‘Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz’ diye açıklama yaptı. Üzerine de ‘af değil hukukî düzenleme’ istediklerini, siyasete angaje biçimde ‘bölücülüğe’ devam edeceklerini de zımnen duyurdu” dedi.

Esas tehlike PYD’dir

İktidarın 2023 seçimleri öncesi ‘terörle mücadele’ propagandasında âdeta bir elin parmakları kadar kaldığını iddia ettiği teröristlerle bir algı oluşturmak, bir terör örgütünün âdeta insafına, inisiyatifine terk edilen Kürt kökenli vatandaşların oyu ile kaybettiği oyları tadil etmek için pazarlık yaptığını söyleyen Uysal, “Temel öncelikleri ‘Yeni’ dedikleri eski kafalı bir anayasayı yapabilmek için gerekli meclis çoğunluğuna ulaşmak! Bunu sağlayamazlarsa ortaya çıkacak ‘sempati’ ile Kürt kökenli vatandaşların oyunu alabilmek... En başından beri söylüyoruz; PKK terör örgütü, KCK çatı örgütünün, başta Türk Silâhlı Kuvvetli’nin etkin mücadelesine sonrasında ise demografik değişime yenilen, gücünü kaybetmiş bir üyesidir. Türkiye için risk teşkil eden ‘ayakkabı numaraları bile bilinen’ bir avuç hain değil, PKK’nın Suriye’de faaliyet gösteren kolu PYD Terör örgütüdür” değerlendirmesinde bulundu.

PKK aynı hedefle farklı isimlerle sahnede

Uysal şunları söyledi: “İlk çözüm sürecinde de ‘çekilme’ adı altında Suriye’de mevcut iktidarın desteği ile ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak yeniden örgütlenen ve kaybettiği çatışma deneyimini kazanan, çeşitli isim değişiklikleri ile uluslararası alanda da büyük destek bulan PKK, bugün aynı strateji ile hareket etmektedir. Amaç kalan teröristleri ‘etkisiz hâle getirilmeden’ güvenli biçimde sınırın diğer tarafına çıkarmak, orada taahhüt edilen otonom yönetime militer desteği artırmak ve diğer taraftan da Türkiye’deki ‘anlaşma’ya bağlı olarak lağvetme görüntüsünü vermek.” Ateşkesin barışın değil savaşın stratejisi olduğunu da dile getiren Uysal, “PKK terör örgütü ve siyasî kolları bölücü emellerinden vazgeçmediğini her fırsatta göstermektedir. Türkiye için asıl risk bu terör örgütünün aynı amaç ve gaye ancak başka isimlerle başka bir coğrafyada da olsa yaşamasıdır” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA