"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK, kendini feshetmemiş miydi?

28 Ekim 2025, Salı 21:03
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, PKK’nın “çekilme” açıklamasını yeni bir stratejinin parçası olarak değerlendirerek, “PKK kendini feshetmemiş miydi?” diye sordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP-MHP iktidarının yürüttüğü süreç için tüm kaygıları, endişeleri ve uyarıları haklı çıkaracak bir kaç gelişme yaşandığını belirterek, “PKK, kendini feshetmemiş miydi?” diye sordu. PKK yayın organlarında TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren teröristler anılırken, kendileri tarafından yapılan uyarıları haklı çıkaracak bir “çekilme beyanın ilan edildiğini belirten, Uysal, “Bir kısım medya organlarında “KCK yöneticisi” dense de PKK’lı terörist Sabri Ok, Kandil’de düzenlediği basın toplantısında; ‘Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz’ diye açıklama yaptı. Üzerine de ‘af değil hukukî düzenleme’ istediklerini, siyasete angaje biçimde ‘bölücülüğe’ devam edeceklerini de zımnen duyurdu” dedi.

Esas tehlike PYD’dir

İktidarın 2023 seçimleri öncesi ‘terörle mücadele’ propagandasında âdeta bir elin parmakları kadar kaldığını iddia ettiği teröristlerle bir algı oluşturmak, bir terör örgütünün âdeta insafına, inisiyatifine terk edilen Kürt kökenli vatandaşların oyu ile kaybettiği oyları tadil etmek için pazarlık yaptığını söyleyen Uysal, “Temel öncelikleri ‘Yeni’ dedikleri eski kafalı bir anayasayı yapabilmek için gerekli meclis çoğunluğuna ulaşmak! Bunu sağlayamazlarsa ortaya çıkacak ‘sempati’ ile Kürt kökenli vatandaşların oyunu alabilmek... En başından beri söylüyoruz; PKK terör örgütü, KCK çatı örgütünün, başta Türk Silâhlı Kuvvetli’nin etkin mücadelesine sonrasında ise demografik değişime yenilen, gücünü kaybetmiş bir üyesidir. Türkiye için risk teşkil eden ‘ayakkabı numaraları bile bilinen’ bir avuç hain değil, PKK’nın Suriye’de faaliyet gösteren kolu PYD Terör örgütüdür” değerlendirmesinde bulundu.

PKK aynı hedefle farklı isimlerle sahnede

Uysal şunları söyledi: “İlk çözüm sürecinde de ‘çekilme’ adı altında Suriye’de mevcut iktidarın desteği ile ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak yeniden örgütlenen ve kaybettiği çatışma deneyimini kazanan, çeşitli isim değişiklikleri ile uluslararası alanda da büyük destek bulan PKK, bugün aynı strateji ile hareket etmektedir. Amaç kalan teröristleri ‘etkisiz hâle getirilmeden’ güvenli biçimde sınırın diğer tarafına çıkarmak, orada taahhüt edilen otonom yönetime militer desteği artırmak ve diğer taraftan da Türkiye’deki ‘anlaşma’ya bağlı olarak lağvetme görüntüsünü vermek.” Ateşkesin barışın değil savaşın stratejisi olduğunu da dile getiren Uysal, “PKK terör örgütü ve siyasî kolları bölücü emellerinden vazgeçmediğini her fırsatta göstermektedir. Türkiye için asıl risk bu terör örgütünün aynı amaç ve gaye ancak başka isimlerle başka bir coğrafyada da olsa yaşamasıdır” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini yazdı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK, kendini feshetmemiş miydi?

    Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi

    İsrail, ateşkese rağmen bombalama ve yıkıma devam ediyor!

    Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor - Uzmanlardan "deprem fırtınası" açıklaması

    Ahmet Minguzzi cinayeti davasında tahliye kararının kaldırılması için istinafa başvuruldu

    AB: Topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz

    Meteoroloji Karadeniz kıyıları için uyarıda bulundu

    Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!

    Sudan-Faşir'de 2 günde 26 binden fazla kişi yerinden edildi

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 'Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var'

    Tefekküre davet

    İsrailli Milletvekili Cassif dünyayı uyardı: Gazze'ye çok geç kaldınız, Batı Şeria için erken harekete geçin!

    Vergide adaletsizlik artacak

    Gıda fiyatları 65 aydır artıyor

    İsrail Gazze’de yeni silâhlar denedi

    Çin'den ABD'ye "Güney Çin Denizi" tepkisi

    ABD'ye ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

    Gazze’deki Mısır Komitesi: Ağır iş makineleri ve ekipmanlar enkaz kaldırma için Gazze'de

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 'Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur'dan eğitim modeli
    Genel

    Yeni Asya Vakfı’nda “Risale-i Nur’da Vicdan” konuşuldu: Aile ve toplum sağlığı vicdan meselesidir
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sudan-Faşir'de 2 günde 26 binden fazla kişi yerinden edildi
    Genel

    Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!
    Genel

    Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor - Uzmanlardan "deprem fırtınası" açıklaması
    Genel

    AB: Topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz
    Genel

    Meteoroloji Karadeniz kıyıları için uyarıda bulundu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.