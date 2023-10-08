İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 232 kişi öldü, 1697 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğü, 1697 kişinin yaralandığı belirtildi.

Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail savaş uçakları, basın ofislerinin de bulunduğu 14 katlı binayı vurdu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal Semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanına saldırı düzenledi.

Olyada çevre binalarda da hasar oluştuğu ve bölgede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

15 dairelik bina da bombalandı

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 15 dairelik bir binanın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi.

Binanın kaç katlı olduğuna dair bilgi verilmezken, binadakilerin saldırı öncesi tahliye edildiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çok katlı binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'den atılan bir roketin Tel Aviv kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu bina çöktü.

İsrail sivil savunma ekipleri, enkazdan iki kişiyi kurtardı.

Tel Aviv çevresindeki Holon, Bat Yam ve Givatayim yerleşim yerlerine de roket isabet ettiği belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı “Aksa Tufanı operasyonunu” başlattı Filistinli foto muhabiri öldürüldü

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) yapılan açıklamada, 2 Filistinli foto muhabirinin Gazze yakınlarında öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu suçlar kınanırken, taraflara muhabirleri koruma çağrısı yapıldı.

Öldürülen muhabirlerin Ain Media için çalışan İbrahim Lafi ile Ain Rabi'a için çalışan Mohammad al-Salihi olduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçakları camiyi bombaladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ni hedef aldı.

Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken, sosyal medyada da yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı.

Konuyla ilgili Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu: Gazze'de Hamas'a ait 4 büyük binayı vurduk

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binanın hedef alındığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandığı öne sürülen yüksek katlı 2 binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Hamas liderleri ve üyelerine ait ofisler ile Hamas bünyesindeki çeşitli oluşum ve birimlere ait olduğu iddia edilen büroların yer aldığı binanın "Filistin" adını taşıdığı kaydedildi.

Gün içinde büyük 2 binanın daha vurulduğu hatırlatılan açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm de yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hedef alınan binaların askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Bezm, İsrail ordusunun, savaş uçaklarınca hedef alınan binaların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik cinayetlerini temize çıkarmaya ve kendini haklı göstermeye çalıştığını dile getirdi.

Gazze'den yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının, Er-Rimal semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin bürolarının da yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanını bombaladığını açıklamıştı.