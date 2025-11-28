"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2025 CUMA

İsrail'in soykırımı sona ermedi

28 Kasım 2025, Cuma 20:20
Uluslararası Af Örgütü yayımladığı açıklamada, ateşkesin üzerinden bir aydan fazla geçmesine İsrail yetkililerinin soykırım niyetlerinde değişiklik olmadığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı açıklamada, ateşkesin üzerinden bir aydan fazla geçmesine ve hayattaki tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına rağmen, İsrail yetkililerinin soykırım niyetlerinde değişiklik olmadığını belirtti. Açıklamada, yetkililerin, işgal altındaki Gazze Şeridi’nde hâlâ kasıtlı olarak Filistinlilerin fiziksel varlığını ortadan kaldırmak için hesaplanmış yaşama şartlarına maruz bıraktığını ve bu yolla soykırım işlemeye devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü, Gazze’de Filistinlilerin içinde bulunduğu vahim şartlara dikkat çeken bölge sakinlerinin, sağlık personelinin ve insanî yardım çalışanlarının tanıklıklarıyla, devam eden soykırıma ilişkin hukukî bir analiz sundu.

9 Ekim’de ateşkesin ilân edilmesinden bu yana 136’sı çocuk, en az 327 kişi İsrail saldırılarında öldürüldü. Ayrıca yeterli gıda, su, barınma, giysi ve hijyen eksikliği yüzünden Filistinlilerin ağır ağır ölümüne sebep olacak koşullar sürüyor. Son derece sınırlı iyileşme olsa da İsrail, malzeme girişini ve sivil nüfusun hayatta kalabilmesi için vazgeçilmez olan hizmetlerin yeniden sağlanmasını sıkı şekilde kısıtlamayı sürdürüyor. Hayatî altyapıyı onarmak ve patlamamış mühimmat, kirli moloz ve kanalizasyon atıklarını temizlemek için gerekli ekipman ve malzeme girişinin engellenmesi de buna dahil. Bunlar, halk sağlığına ve çevreye yönelik ciddi ve potansiyel olarak geri dönüşsüz riskler oluşturuyor. İsrail ayrıca Gazze Şeridi’nde hangi örgütlerin yardım ulaştırabileceğine ilişkin sınırlamalar getirerek yardım dağıtımını zorlaştırıyor. Sebze, meyve ve protein içeren besleyici gıdalar birçok aile için hâlâ erişilmez durumda, yumurta ve et gibi ürünlerse kıt veya satın alınamayacak kadar pahalı.

Gazze Şeridi’nin yüzde 54’ü İsrail güçlerinde

İsrail’in Filistinlileri verimli topraklardan sistematik olarak çıkarmasında da bir gerileme söz konusu değil. Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 54-58’lik bir bölümünde İsrail güçleri konuşlandırılmış durumda. İsrail, Filistinlilerin denize erişimini aşırı kısıtlamaktan vazgeçmedi. Son iki yılda tarım arazilerine ve besi hayvanlarına yönelik kapsamlı tahribatının etkilerini gidermek için hiçbir tedbir almadı. Birlikte düşünüldüğünde, bunun anlamı Filistinlilerin geçim kaynaklarına bağımsız erişimden neredeyse tamamen yoksun bırakıldığıdır.

İSTANBUL - SEDAT SERDAR

Okunma Sayısı: 233
