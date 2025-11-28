İthalat lobisi et fiyatlarını arttırdı

Et ve Süt Kurumu’nun 22,5 milyon euroluk ithalatının iktidara yakın şirketlere gittiği ortaya çıktı. Ette ithalat lobisi büyük kazanç sağlıyor.

Kulislerde Tarım Bakanlığı’nın şirket gibi çalıştığı öne çıkarken Türkiye’de et fiyatların aslında yüzde 50 daha ucuz olabileceği ifade ediliyor. Vatandaşa ucuz et temin etmek için var olan kurumun milyonlar euroyu yurt dışına aktarmasının ardından yeni detaylar da ortaya çıkmaya, kulisler de söylenenler de yankılanmaya başladı. Nefes’te yer alan bir yazıda, “Vatandaşın hayatını kolaylaştırılacak kararların, iktidarın kankası olan çıkar gruplarına dokunmamak için alınmadığını dile getirmiştim. Nihayet patladı” dedi. Yazıya göre Et ve Süt Kurumu yönetimi “gizli tanıksız iddianame olacak boyutta” bir skandala imza attı. Haber Merkezi

