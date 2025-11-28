32 bin Filistinli hâlâ evlerine dönebilmiş değil

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yıl başından bu yana sürdürdüğü saldırılar yüzünden 32 bin Filistinlinin hâlâ yerinden edilmiş durumda olduğunu açıkladı.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki kamplarda yaşayan 32 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmiş durumda olduğunu belirten Batı Şeria Direktörü Roland Friedrich, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarının İsrail ordusunun 21 Ocak’ta başlattığı saldırıları sebebiyle tamamen boşaltıldığını aktardı. Friedrich, söz konusu mülteci kamplarının “hayalet kasabalara” dönüştürüldüğünün altını çizerek, kamp sakinlerinin de yerinden edildiğini vurguladı. AA

