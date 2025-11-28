Altaylı kararı gazetecilere tehdit, muhaliflere gözdağı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Silivri’de takip ettiği duruşmanın ardından, Fatih Altaylı’ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını “Altaylı, yaşayarak gördü ki savunma yapmanın bir hükmü yok. Hukuk zaten yoktu, malum… Artık merhamet de yok” sözleriyle değerlendirdi.

Kararın “kaçma şüphesi” gerekçesiyle alındığını hatırlatan Saymaz, Altaylı’nın yayındaki ifadelerinin Cumhurbaşkanına tehdit olmadığını, buna rağmen mahkemenin “Altaylı’ya özel hukuk” uyguladığını belirtti. Benzer sözler kullanan kişilerin beraat ettiğini vurgulayan Saymaz, Altaylı’nın hedef alınmasını ise “Gündemi belirleyen, tavizsiz bir muhalif olarak iktidarı eleştiriyordu” diyerek açıkladı ve verilen cezanın “gazetecilere tehdit, muhaliflere gözdağı” anlamına geldiğini söyledi. Haber Merkezi

