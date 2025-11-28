Tevhid inancında buluşalım - Papa XIV. Leo'ya "Hoş geldiniz" hediyesi: Zülfikar Risalesi

BÜYÜK İSLAM ALİMİ VE MÜTEFEKKİRİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ, HER FIRSATTA DİNDAR İSEVÎLERİ "İNKÂR-I ULUHİYETE" KARŞI BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRMIŞ, BU GAYEYLE EL YAZMASI OLARAK HAZIRLANAN ZÜLFİKAR ADLI ESERİ VATİKAN'A GÖNDERMİŞTİ.

ALLAH'I İNKÂR AKIMINA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Papa XIV. Leo’nun ziyareti vesilesiyle Zülfikar’ın yeni basımı, bir takdim metniyle birlikte Vatikan’ın özel kalemine sunuldu.

Metinde, Hazret-i Peygamber’in (asm) bir Hadis-i Şerifine atıf yapılarak, “Ahirzamanda, Hz. İsa'nın (asm) gerçek dindar takipçileri, Kur'ân ehliyle birleşecek ve ortak düşmanları olan dinsizlere karşı birlikte mücadele edeceklerdir” ihbarının dikkatlere arz edildiği belirtildi. Papa XIV. Leo’nun Türkiye’ye gelişi vesilesiyle yapılan bu takdimde, ziyaretin tüm insanlığa hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Başkan İzzet Atik imzasıyla takdim edilen metinde, Papa XIV. Leo’nun ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Metinde, "Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1951 yılında el yazması olarak hazırlanan Zülfikar adlı eser, Papa XII. Pius'un papalık döneminde bizzat Bediüzzaman Said Nursî tarafından Vatikan'a gönderilmiştir. Buna cevaben Vatikan, 22 Şubat 1951 tarihli ve 232247 sayılı bir mektupla, Papa’nın derinden etkilendiğini bildirmiştir. Bu eserin yeni basılmış nüshasını ekselanslarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

TEVHİD İNANCINDA BULUŞALIM

Bediüzzaman’ın Zülfikar adlı eseri, Papa XIV. Leo’nun ziyareti vesilesiyle Vatikan Büyükelçiliği’nin özel kalemine teslim edildi. Takdim metninde, Hadis-i Şerifte bildirilen “dindar Hristiyan–Kur’an ehli ittihadı” hatırlatılarak tevhid inancının ortak paydası vurgulandı.

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Başkan İzzet Atik imzasıyla takdim edilen metinde, Papa XIV. Leo’nun ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Metinde, “Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1951 yılında el yazması olarak hazırlanan Zülfikar adlı eser, Papa XII. Pius’un papalık döneminde bizzat Bediüzzaman Said Nursî tarafından Vatikan’a gönderilmiştir. Buna cevaben Vatikan, 22 Şubat 1951 tarihli ve 232247 sayılı bir mektupla, Papa’nın derinden etkilendiğini bildirmiştir. Bu olaydan 74 yıl sonra, Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti vesilesiyle, bu eserin yeni basılmış nüshasını ekselanslarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.

Yeni Asya - Nurseza Parlakoğlu

