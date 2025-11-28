"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Tevhid inancında buluşalım - Papa XIV. Leo'ya "Hoş geldiniz" hediyesi: Zülfikar Risalesi

28 Kasım 2025, Cuma 05:37
BÜYÜK İSLAM ALİMİ VE MÜTEFEKKİRİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ, HER FIRSATTA DİNDAR İSEVÎLERİ "İNKÂR-I ULUHİYETE" KARŞI BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRMIŞ, BU GAYEYLE EL YAZMASI OLARAK HAZIRLANAN ZÜLFİKAR ADLI ESERİ VATİKAN'A GÖNDERMİŞTİ.

İslam, insanlık için ümittir
Pew Research raporu: Müslümanlar dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup
Müslümanların nurlu ve elmas kılıcı: Zülfikar
Zulmetleri dağıtacak eser: Zülfikar Risalesi
Zülfikar
Zülfikarlarımızı kuşandık mı?
İslam Dünyasına birlik çağrısı
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi

ALLAH'I İNKÂR AKIMINA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Papa XIV. Leo’nun ziyareti vesilesiyle Zülfikar’ın yeni basımı, bir takdim metniyle birlikte Vatikan’ın özel kalemine sunuldu.

Metinde, Hazret-i Peygamber’in (asm) bir Hadis-i Şerifine atıf yapılarak, “Ahirzamanda, Hz. İsa'nın (asm) gerçek dindar takipçileri, Kur'ân ehliyle birleşecek ve ortak düşmanları olan dinsizlere karşı birlikte mücadele edeceklerdir” ihbarının dikkatlere arz edildiği belirtildi. Papa XIV. Leo’nun Türkiye’ye gelişi vesilesiyle yapılan bu takdimde, ziyaretin tüm insanlığa hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulunuldu.

PAPA XII. PİUS ÇOK ETKİLENMİŞTİ

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Başkan İzzet Atik imzasıyla takdim edilen metinde, Papa XIV. Leo’nun ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Metinde, "Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1951 yılında el yazması olarak hazırlanan Zülfikar adlı eser, Papa XII. Pius'un papalık döneminde bizzat Bediüzzaman Said Nursî tarafından Vatikan'a gönderilmiştir. Buna cevaben Vatikan, 22 Şubat 1951 tarihli ve 232247 sayılı bir mektupla, Papa’nın derinden etkilendiğini bildirmiştir. Bu eserin yeni basılmış nüshasını ekselanslarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

***

TEVHİD İNANCINDA BULUŞALIM

Bediüzzaman’ın Zülfikar adlı eseri, Papa XIV. Leo’nun ziyareti vesilesiyle Vatikan Büyükelçiliği’nin özel kalemine teslim edildi. Takdim metninde, Hadis-i Şerifte bildirilen “dindar Hristiyan–Kur’an ehli ittihadı” hatırlatılarak tevhid inancının ortak paydası vurgulandı.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin sağlığında Risale-i Nur Külliyatı’ndan bizzat tertip ve tanzim ettiği Zülfikar adlı eser,  bir takdim metniyle Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti vesilesiyle Vatikan Büyükelçiliği özel kalemine teslim edildi.

Papa XII. Pius çok etkilenmişti

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Başkan İzzet Atik imzasıyla takdim edilen metinde, Papa XIV. Leo’nun ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Metinde, “Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1951 yılında el yazması olarak hazırlanan Zülfikar adlı eser, Papa XII. Pius’un papalık döneminde bizzat Bediüzzaman Said Nursî tarafından Vatikan’a gönderilmiştir. Buna cevaben Vatikan, 22 Şubat 1951 tarihli ve 232247 sayılı bir mektupla, Papa’nın derinden etkilendiğini bildirmiştir. Bu olaydan 74 yıl sonra, Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti vesilesiyle, bu eserin yeni basılmış nüshasını ekselanslarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.

Hadis-i Şerif hatırlatıldı

Takdim metninde, Hazret-i Peygamber’in (asm) ahirzamana dair hadis-i şerifine atıf yapılarak, “Ahirzamanda, Hz. İsa’nın (asm) gerçek dindar takipçileri, Kur’ân ehliyle birleşecek ve ortak düşmanları olan dinsizlere karşı birlikte mücadele edeceklerdir” ihbarının dikkatlere arz edildiği belirtildi. Papa XIV. Leo’nun Türkiye’ye gelişi vesilesiyle yapılan bu takdimde, ziyaretin tüm insanlığa hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulunuldu. 

Yeni Asya - Nurseza Parlakoğlu

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi
Müslüman olup Zehra ismini aldı
Budapeşte vatandaşı hanım Müslüman oldu
Amerikalı kadın, Müslüman oldu: 'İslâm’ın yardımseverlik prensibi etkiledi'
Sırbistanlı genç de Müslüman oldu
İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı
Pew Research raporu: Müslümanlar dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup
Hz. Mevlâna’dan (rh) etkilendi Müslüman oldu: 'İnsanların kalbini kırmama' ile ilgili Hadis-i Şerif'ler beni çok etkiledi
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?
İslam Dünyasına birlik çağrısı
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi
Bursa İl Müftüsü Y. Selim Karabayır: Risale-i Nur'da her soruya cevap var
“Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”
Asılsız iddialar gerçeği gölgeleyemez - Risale-i Nur umumun malıdır
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?
Risale-i Nur eserleri Şam camilerinde okunacak
Risale-i Nur Suriye’de…
Suriyeli tanınmış âlim, şehit Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç
İslam Aleminin Reçetesi: Hutbe-i Şamiye -1
Hutbe-i Şamiye ve İttihad-ı İslâm
İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de
Çare de çözüm de Bediüzzaman'da

Etiketler: islam, doğru islamiyet, ihtida, kur'an, peygamber, tefekkür, risale-i nur, bediüzzaman
Okunma Sayısı: 469
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Suriye'nin güneyine baskın düzenledi: 13 kişi öldü

    Altaylı kararı gazetecilere tehdit, muhaliflere gözdağı

    Halkın yüzde 70’i ekonomi yönetimine güvenmiyor

    Hong Kong'daki yangında ölü sayısı 94'e yükseldi

    Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı

    Ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi de infaz ettiler!

    Tevhid inancında buluşalım - Papa XIV. Leo'ya "Hoş geldiniz" hediyesi: Zülfikar Risalesi

    Samsunspor, İzlanda'dan 1 puanla döndü

    Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı

    Ankara'da 3 ilçede gıda zehirlenmesi şüphesi: 154 kişi hastanelere başvurdu

    Hong Kong'daki büyük yangında ölü sayısı 83'e yükseldi - 5. seviye alarm verilirken 3 kişi gözaltına alındı

    Gazze’ye ilâç girişi engelleniyor

    Çelik: Ayarlar bozuluyor

    AB’den Altaylı kararına tepki

    “Trump’a yağ çek istediğini al”

    Vergi, harç ve cezalara yüzde 25,49 zam

    Selvi: Erdoğan’ın sessizliği strateji gereği

    Özel’den İmralı açıklaması: AKP’den gizli ziyaret teklifi geldi

    Vergi yükü adaletsiz dağılıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tevhid inancında buluşalım - Papa XIV. Leo'ya "Hoş geldiniz" hediyesi: Zülfikar Risalesi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var
    Genel

    Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı
    Genel

    Hong Kong'daki büyük yangında ölü sayısı 83'e yükseldi - 5. seviye alarm verilirken 3 kişi gözaltına alındı
    Genel

    Ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi de infaz ettiler!
    Genel

    Ankara'da 3 ilçede gıda zehirlenmesi şüphesi: 154 kişi hastanelere başvurdu
    Genel

    Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı
    Genel

    Samsunspor, İzlanda'dan 1 puanla döndü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.