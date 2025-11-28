İç savaş aç bırakıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların, 21,2 milyon kişiyi şiddetli açlıkla karşı karşıya getirdiğini bildirdi.

Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Sudan’daki şiddet eylemlerinin soykırım suçunu teşkil edebileceği uyarısı yapılan karar tasarısı, 52 “hayır” oyuna karşı 503 “evet” ve 32 “çekimser” oyla kabul edildi. Kararda, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Sudan ordusu tarafından işlenen ağır ve sistematik uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlalleri en sert şekilde kınandı.

Sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar, etnik temelli ve cinsel şiddet, işkence, kasıtlı aç bırakma taktikleri, çocuk asker kullanımı, hastanelere ve insanî yardım tesislerine yönelik saldırılar ile sivillerin bilinçli açlığa mahkum edilmesinin soykırım niteliğinde eylemler oluşturabileceği uyarısı yapılan kararda, çatışan taraflara “aç bırakma ve cinsel şiddeti savaş aracı olarak kullanmayı” derhal durdurma ve ülke genelinde engelsiz insanî erişime izin verme çağrısında bulunuldu.

