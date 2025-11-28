İstanbul Barosu ve Ankara Barosu’nun da aralarında bulunduğu 65 baro, gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube kanalında kullandığı ifadeler sebebiyle verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına tepki gösterdi.

Yapılan ortak açıklamada, basın özgürlüğü vurgusu yapılarak “Gazetecilik faaliyeti suç değildir” ifadeleri kullanıldı. YouTube yayınında kullandığı ifadeler sebebiyle ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla Altaylı hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin baroların ortak açıklamasında, kararın temel hak ve hürriyetlere açıkça aykırı olduğu belirtildi. Barolardan ‘gazetecilik suç değildir’ bildirisi Gazeteciliğin suç olmadığının vurgulandığı 65 baronun ortak bildirisinde “Son dönemde muhalif gazetecilere, siyasetçilere, belediye başkanlarına, sanatçılara yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda yaşanan süreçler, yargının araçsallaştırıldığı endişesini arttırmaktadır. Demokratik bir hukuk devletinde, yargı kararlarının hukukî dayanaktan yoksun olması ve temel hak ve özgürlükleri keyfi bir şekilde kısıtlanması mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı. İstanbul - Anka

