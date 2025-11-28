Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.

24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.

45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamandı.

İkinci yarı

57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Ferencvaros öne geçti. Soldan kazanılan korner atışını Kanichowsky kullandı. Kale sahası içine gönderilen ortada iyi yükselen Varga, yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı: 0-1

68. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent Mercan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Nene, müsait pozisyondaki Talisca'ya indirdi. Brezilyalı oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1

79. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Talisca'nın pasında topla buluşan Nene'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın uzaktan sert şutunda, kaleci Dibusz son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jhon Duran ile Raemaekers arasında yaşanan gerilimin ardından hakem Ricardo de Burgos, Duran'ın rakibine kafa attığı gerekçesiyle Kolombiyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 8'e yükseltti.

Yiğit Efe tam not aldı

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de mücadele eden 21 yaşındaki savunmacı, kritik müdahaleleriyle göz doldurdu.

Genç oyuncu, 73. dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı ve 76. dakikada yerini alkışlar arasında Mert Müldür'e bıraktı.

Levent, Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, ilk Avrupa maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon Avrupa listesine dahil edilmeyen Levent, bu sezon eleme müsabakalarında kadroda bulunmuş ancak süre alamamıştı.

Cenk Tosun'un sakatlığıyla Avrupa listesine tekrar dahil edilen Levent, 60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olurken bu kulvarda ilk kez süre aldı.

Talisca, Avrupa Ligi'nde de attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü kaydetti.

Ligde 6 golü bulunan deneyimli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da Feyenoord ağlarını havalandırmıştı.

Müsabakanın 69. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de skor katkısı verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk olarak 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanacakları derbi maça değindi.

Ferencvaros maçının bitiminden 1 saat sonra derbiye odaklandığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Derbinin Fenerbahçe için, Fenerbahçe ailemiz için, taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir sonraki maça kadar 2-3 günümüz var. Derbi olunca hazırlanmak için bunun bir farkı yok çünkü bu tür maçlarda bahaneye yer yoktur. O maçta da çok iştahlı, hazır ve taze olacağız." ifadelerini kullandı.

Savunmada ilk 11'de sahaya sürdüğü Yiğit Efe Demir adına çok mutlu olduğunun altını çizen Tedesco, "Sezon boyunca sıfır dakika oynayıp böylesine bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bütün takımla da normalden daha fazla gurur duyuyorum. Zor bir rakibe karşı, eksiklerimizle oynadık. Yiğit Efe 90 dakikayı tamamlayamadı. Maça giren isimler öz güvenli şekilde oyuna dahil oldular. Galibiyete de yakındık. Takımımın gösterdiği performanstan son derece mutluyum." açıklamasını yaptı.

Ferencvaros'un golünü kaydeden Varga'yı oyun içinde iyi savunduklarının da altını çizen Tedesco, şöyle konuştu:

"Normalden daha fazla ikili mücadele kazandık. Harika bir iş çıkardık. Oyuncularım dediğim her şeyi yaptılar. Onlara 'Varga'yla girdiğiniz ikili mücadelelerde kazanamayacağınızı düşünüyorsanız geri çekilin.' demiştim. Yediğimiz golde ise iyi bir orta geldi ve iyi bir kafa vuruşu yaptı. Dün de belirttiğim gibi bazı pozisyonları savunmak zordur."

"Asla inancımızı kaybetmedik"

Ferencvaros önünde takımdaki eksikliklerin etkisini gösterdiğini ancak bu durumu iyi şekilde telafi ettiklerini söyleyen Tedesco, bahane sunmadıklarını vurguladı.

Bazı bariz durumların ortada olduğunu da dile getiren Tedesco, "Fred, İsmail, Jayden gibi isimlerin yokluğu gibi durumlar barizdir. Kadromuzdaki bütün oyunculara güveniyoruz. Ben ve ekibim en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bu maçta Edson 8, Semedo 6 numara pozisyonuna geçti. Takım içinde güzel bir enerji ve birliktelik var. Zaman zaman acı çekebiliriz ama kolay olmuyor. Bize karşı oynamak kolay değil, bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Takımımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Avrupa her zaman zordur. Zagreb'te kaybetmiştik, bugün 1-1 berabere kaldık. Bugünkü maçı ve Plzen maçını kazanabilirdik. Eğer kazansaydık 4 puan daha fazlamız olurdu. Ama futbol bu ve bu gibi durumlar olabiliyor." açıklamasını yaptı.

Youssef En-Nesyri'nin oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi:

"Bence onu performansından dolayı ıslıklamadılar. 1 gol kaçırmıştı oyundan çıkmadan önce. Futbol duygu oyunudur. Kendisi son maçta oynamamıştı çünkü milli takımdan dönmüştü. Son maçlarda sonradan girdiğinde her zaman iyi performans sergiledi. Oyun temposunun iyi olduğunu düşünüyorum. Onun yaptığı baskı ve arkaya koşular çok önemli. Elimizdeki üç forvetin özelliklerine bakınca Talisca sahte forvet gibi, Jhon pivot santrfor, En-Nesyri de koşucu bir oyuncu. Gösterdiği performanstan dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam edecek."

Ferencvaros karşısında galibiyeti kaçırdıklarını da vurgulayan Tedesco, "Kazanmak istiyorduk. Önemli olan şey pozitif reaksiyon göstermek. Bugün 1-0 geriye düştükten sonra bunu yaptık. Değişikliklerin ardından fiziksel olarak daha da güçlü hale geldiler. Asla inancımızı kaybetmedik. Bugün galibiyete daha yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Böyle bir maçı tecrübe etmek güzel bir duyguydu." diyerek sözlerini tamamladı.

Ferencvaros Teknik Direktörü Reane

Macaristan'ın Ferencvaros ekibinde teknik direktör Robbie Keane, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımını sahaya beraberlik için değil, kazanmak için sürdüğünün altını çizdi.

Beraberliğin kendi felsefesine uymadığının altını çizen Keane, "İlk yarıda gol bulmak için bazı olanaklarımız vardı. Ancak bu taraftarların önünde, bu sahada kazanmak gerçekten çok zor. Oyuncularımdan çok memnunum. Takımım çok güzel bir performans gösterdi." diye konuştu.

Gelecekte Süper Lig'de teknik adamlık yapmak isteyip istemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Robbie Keane, şunları söyledi:

"Öncelikle teşekkürler. Fenerbahçe inanılmaz bir takım. Yedek bekleyen Duran belki de 60 milyon avro. İki takım arasında çok büyük bir bütçe farkı var. Bunu oyuncularıma söyledim ama onlara 11'e 11 oynayacağımızı, sadece buna odaklanmalarını söyledim. Taraftarlar bana çok saygı gösterdi. Bazıları benden fotoğraf istedi. Ben şimdilik Ferencvaros'ta olduğum için çok mutluyum."