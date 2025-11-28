Halkın yüzde 70’i ekonomi yönetimine güvenmiyor

Asal Araştırma’nın Kasım 2025 anketine göre, ekonomi yönetimine güvenmeyenlerin oranı yüzde 70,4’e yükseldi.

Güven duyanların oranı sadece yüzde 16,6’da kaldı. Ankette halkın en önemli ekonomik problemi olarak yüzde 22,6 ile kira ve konut fiyatlarındaki artış öne çıktı. Gıda fiyatlarının yüksekliği yüzde 17 ile ikinci sırada yer alırken, enflasyon oranı yüzde 10,5 ile üçüncü sıraya yerleşti. Ankete göre, ekonomi yönetimi hem güven kaybı yaşıyor, hem de problem olarak görülüyor. Anket sonuçları, ekonomi politikaları konusundaki toplumsal memnuniyetsizliğin derinleştiğine işaret ederken, ekonomi yönetimiyle ilgili olumlu görüşlerin ciddi biçimde azaldığını gösterdi. Haber Merkezi

