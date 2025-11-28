Çözüm süreci şeffaf yürütülsün

Çözüm sürecine ilişkin belirsizlikler devam ederken İmralı’ya gidilip gidilmemesinden Meclis’teki komisyonun bilgilendirilmesine kadar pek çok konuda kriz yaşanıyor.

Sürecin yeterince şeffaf yürümediği yönünde eleştiriler söz konusu. CHP Lideri Özgür Özel, “İmralı ziyaretine çözüm için bir kavşak muamelesi yapılamaz” dedi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı’da gerçekleştirilen görüşmenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. Son 2 haftada sürece ilişkin şeffaf olmama eleştirileri ise şöyle:

BASINA KAPALI OLMASINA TEPKİ

MillÎ Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16. Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un dinlendiği gerekçesiyle basına kapalı gerçekleştirilmişti. Toplantı, PKK’nin Türkiye’den çekilme açıklamasının ardından gerçekleşmiş, açılış konuşmasında Numan Kurtulmuş komisyonun “nihaî raporu hazırlama safhasında” olduğunu belirtmişti. TİP’li Ahmet Şık ve EMEP’li İskender Bayhan’ın da aralarında olduğu 5 milletvekilinin itirazına rağmen toplantının basına kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

KABUL EDİLEMEZ

Birgün’deki habere göre EMEP İstanbul Milletvekili Bayhan, Meclis Başkanlığı’na sunduğu yazıda süreç komisyonunun toplantının halka açık olarak yapılması ve toplantı gündeminin İmralı görüşmesi olması gerektiğini vurguladı. Bayhan, “Diğer yandan böyle bir tutum görüşmenin halktan saklanması anlamına gelecektir ki bu durum bizim açımızdan kabul edilemezdir. Bu sebeple Komisyon’un 4 Aralık 2025 tarihli toplantısı halka açık olarak yapılmalı ve gündemi İmralı görüşmeleri olmalıdır. Rapor çalışması bu toplantıdan sonra başlatılmak üzere daha sonra planlanmalıdır” dedi.