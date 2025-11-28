Fransa’dan İsrail’e diplomatik güvenlik çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İsrail makamlarını bölgedeki Fransız diplomatik temsilciliklerinin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırdı.

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında Fransa’nın Batı Kudüs’te bulunan Başkonsolosluğundaki duruma ilişkin soruyu cevapladı. Söz konusu konsolosluk da dahil, Fransa’nın tüm diplomatik temsilciliklerindeki personeline yönelik gözdağı verme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Confavreux, bu girişimleri şiddetle kınadı. Bölgede görev yapan konsoloslukların, Ekim 2023’ten bu yana süren kriz ortamında son derece yoğun çalıştığını belirten Confavreux, "Diplomatik ilişkilerimizin bulunduğu diğer ülkelerde diplomatik temsilciliklerimiz için yaptığımız gibi, İsrail makamlarını diplomatik temsilciliklerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı. Fransa, daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığından diplomatik temsilciliğinin güvenliğinin artırılmasını talep etmişti. AA

Okunma Sayısı: 215

