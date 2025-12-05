Gazze’deki engelli çocuklar dünyaya seslendi: ‘Haklarımızı koruyun!’

Gazze’deki engelli çocuklar, “Dünya Engelliler Günü”nde haklarının güvence altına alınmasını istedi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda düzenlenen Dünya Engelliler Günü etkinliğinde engelli çocuklar, engelli kişilerin haklarının güvence altına alınması ve onlara güvenli ve destekleyici bir ortam sağlanmasını talep etti. Kamptaki Sosyal Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe onlarca engelli çocuğun yanı sıra yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

En savunmasız onlar

Gazze’deki engellileri temsil eden El-Ecsam Ağı Direktörü Kemal Ebu Şaviş, yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Gazze’de savaş sırasında acı çeken ve hâlen tıbbî, hukukî ve yaşamsal krizlerle boğuşan engelli insanların durumuna dünyanın dikkatini çekmek olduğunu dile getirdi. Engellilerin soykırım sırasında gıda ve tıbbî malzeme eksikliği, barınma ve ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını belirten Ebu Şaviş, bu grubun toplumdaki en savunmasız kesimlerden biri olduğunu vurguladı.

İŞİTME CİHAZI YOKKEN SAVAŞ DAHA TEHLİKELİ

İşitme engelli Filistinli kız Sama el-Ömeri ise babasının ve annesinin de işitme engelli olduğunu ve savaş sırasında kendisinin ve ailesinin daha fazla acı çektiğini söyledi. Ömeri, özellikle pil ve işitme cihazlarının yokluğu nedeniyle uyarı ve ikaz seslerini duyamamalarının durumu daha da tehlikeli hâle getirdiğini, bunun da kendilerini her türlü uyarı ve ikazdan mahrum bıraktığını dile getirdi. Savaş sırasında eğitim hakkından mahrum bırakıldığını belirten Ömeri, engellilerin haklarının korunması ve toplum içindeki ötekileştirilmelerinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Dünyada en fazla ampute çocuk Gazze’de

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 yıl süren saldırılarında 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiğini belirtmişti. Gazze Şeridi’nin, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısının kayda geçtiği yer olduğu vurgulanmıştı.