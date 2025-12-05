"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Gazze’deki engelli çocuklar dünyaya seslendi: ‘Haklarımızı koruyun!’

05 Aralık 2025, Cuma 14:40
Gazze’deki engelli çocuklar, “Dünya Engelliler Günü”nde haklarının güvence altına alınmasını istedi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda düzenlenen Dünya Engelliler Günü etkinliğinde engelli çocuklar, engelli kişilerin haklarının güvence altına alınması ve onlara güvenli ve destekleyici bir ortam sağlanmasını talep etti. Kamptaki Sosyal Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe onlarca engelli çocuğun yanı sıra yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

En savunmasız onlar

Gazze’deki engellileri temsil eden El-Ecsam Ağı Direktörü Kemal Ebu Şaviş, yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Gazze’de savaş sırasında acı çeken ve hâlen tıbbî, hukukî ve yaşamsal krizlerle boğuşan engelli insanların durumuna dünyanın dikkatini çekmek olduğunu dile getirdi. Engellilerin soykırım sırasında gıda ve tıbbî malzeme eksikliği, barınma ve ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını belirten Ebu Şaviş, bu grubun toplumdaki en savunmasız kesimlerden biri olduğunu vurguladı.

İŞİTME CİHAZI YOKKEN SAVAŞ DAHA TEHLİKELİ

İşitme engelli Filistinli kız Sama el-Ömeri ise babasının ve annesinin de işitme engelli olduğunu ve savaş sırasında kendisinin ve ailesinin daha fazla acı çektiğini söyledi. Ömeri, özellikle pil ve işitme cihazlarının yokluğu nedeniyle uyarı ve ikaz seslerini duyamamalarının durumu daha da tehlikeli hâle getirdiğini, bunun da kendilerini her türlü uyarı ve ikazdan mahrum bıraktığını dile getirdi. Savaş sırasında eğitim hakkından mahrum bırakıldığını belirten Ömeri, engellilerin haklarının korunması ve toplum içindeki ötekileştirilmelerinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

 Dünyada en fazla ampute çocuk Gazze’de

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 yıl süren saldırılarında 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiğini belirtmişti. Gazze Şeridi’nin, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısının kayda geçtiği yer olduğu vurgulanmıştı.

 

AA

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okula başlama yaşı değişiyor mu?

    Kur’ân’dan etkilenen Michaela, Müslüman olarak “İnci” oldu

    Gazze’deki engelli çocuklar dünyaya seslendi: ‘Haklarımızı koruyun!’

    Sosyal medya beyni çürütüyor

    Putin: Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'daki savaşı bitireceğiz

    Ara rapor: Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen ve yaralanan 13 çalışandan yalnızca 1'i sigortalı çıktı

    PAYCO soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

    Afyonkarahisar'da öğrenci servis ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

    'Avrupalı liderler, ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor'

    Memur ve emekliye seyyanen zam şart

    Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?

    Yandaşa reklam peşkeşi

    Faiz ödemelerinde dünya rekoru

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz

    “Üst düzey” zammına muhalefet de destek vermiş

    Fuarın ardından

    En büyük gelecek: Ahiret

    TÜİK kendinden isteneni yaptı

    Starmer: Müslüman karşıtlığı ile mücadelede kararlıyız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?
    Genel

    Yandaşa reklam peşkeşi
    Genel

    Faiz ödemelerinde dünya rekoru
    Genel

    Memur ve emekliye seyyanen zam şart
    Genel

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz
    Genel

    TÜİK kendinden isteneni yaptı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    “Üst düzey” zammına muhalefet de destek vermiş
    Genel

    PAYCO soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.