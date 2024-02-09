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9 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

İsrail insanlık suçu işliyor

09 Şubat 2024, Cuma 18:16
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun, Gazze’deki sivil altyapı ve yerleşim yerlerini “tampon bölge” kurmak için tahrip etmesinin savaş suçu anlamına gelebileceğini bildirdi.

Türk, İsrail’in Gazze’deki sivil altyapıyı ve yerleşim yerlerini yaygın bir şekilde tahrip etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde İsrail-Gazze sınırına bir kilometre mesafedeki tüm binaları yıktığının ve bir “tampon bölge” oluşturmak amacıyla bölgeyi temizlediğinin bildirildiğini aktaran Türk, İsrail yetkililerine, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 53. Maddesi’nin “işgalci güç tarafından özel kişilere ait mülkiyetlerin askeri operasyonların bu tür imhayı gerekli kıldığı durumlar dışında” imha edilmesini yasakladığını anımsattı. 

Savaş suçu

Türk, genel güvenlik amacıyla tampon bölge oluşturmak için yapılan yıkımların, uluslararası insancıl hukukta yer alan “sınırlı askeri operasyonlar” istisnasıyla uyumlu görünmediğine işaret ederek, “Ayrıca, askeri gereklilikle haklı gösterilmeyen, hukuka aykırı ve sebepsizce gerçekleştirilen geniş kapsamlı mülk imhası, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin ciddi ihlali ve bir savaş suçu anlamına geliyor.” ifadesini kullandı. 

Ekim 2023’ün sonlarından bu yana çatışma bölgelerindeki konutlar, okullar ve üniversiteler de dahil sivil ve diğer altyapıların İsrail ordusunca geniş çapta tahrip edildiğini ve yıkıldığını kayıtlara geçirdiklerini vurgulayan Türk, bu tür yıkımların Gazze’nin kuzeyi ve ortasında, son haftalarda ise güneydeki Han Yunus’ta yaşandığının altını çizdi. Türk, “İsrail, sivil altyapının bu kadar kapsamlı şekilde tahrip edilmesi için ikna edici nedenler sunmadı.” değerlendirmesinde bulundu. 

AA

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  • Yılmaz Yılmamış

    9.2.2024 18:44:11

    Bastırın, çalışın ey iyiler, ortalığı boş bırakmayın. Şiddetin sönmesini, barışın hükümran olmasını görmek istiyoruz.

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