İsrail kabinesinde ateşkes çatlağı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas’la varılacak ateşkes ve esir takası anlaşmasını “teslimiyet” olarak nitelendirdi.

Bakan Smotrich, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını, Gazze’deki işgalin durdurulmasını, “kan dökülerek elde edilen kazanımlar” ve çok sayıda İsrailli esirden vazgeçilmesini içeren bir anlaşmanın parçası olmayacaklarını öne sürdü. “Tüm gücümüzle Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeye ve temizlemeye devam etmenin tam zamanıdır” ifadesini kullanan Smotrich, “Hamas tamamen teslim olana ve esirler geri dönene kadar Gazze’de cehennemin kapılarının açılması” çağrısında bulundu. Kudüs - aa

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Katar Emiri ateşkes sürecini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Hamas yetkilileri ve ABD heyeti ile Gazze’deki ateşkes müzakerelerini ele aldı. Katar Emirlik Divanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, başkent Doha’daki Lusail Sarayı’nda Gazze Şeridi’ndeki ateşkes müzakereleri için gelen Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığında Hamas yetkililerini kabul etti. Şeyh Temim, Katar Devleti’nin Filistin davasının adaletine, Filistin halkının meşru haklarına ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı. Doha - aa