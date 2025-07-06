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6 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

"İsrail ordusu başarısız oldu"

06 Temmuz 2025, Pazar 15:51
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasına ulaşılması durumunda dahi güneydeki Refah'ta sözde "insani yardım şehri" kurulması talimatı verdiği kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, dün akşam toplanan güvenlik kabinesinde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e yüklenerek "İsrail ordusu başarısız oldu" itirafında bulunduğu aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, siyasi kademeyle bir kez daha karşı karşıya geldi ve İsrailli yetkililer arasında karşılıklı bağrışmalar yaşandı.

Maliye Bakanı Smotrich'in İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardım konusunda "büyük bir başarısızlık" yaşadığını söylediği, Zamir'in ise bu sözlere "Siz İsrail ordusuna karşısınız." şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

Genelkurmay Başkanı'nı eleştiren Smotrich'in Zamir'i "yalan makinesi testine tabi tutmayı" önerdiği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise "İkinizde uygunsuz konuşuyorsunuz, sakin olun." dediği aktarıldı.

Smotrich ve diğer bir aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine karşı çıkması üzerine Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise "Gazze'ye insani yardım sağlamadan savaşmak imkansız." diye yanıt verdi.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev Gazze Şeridi'nde askeri yönetim kurulması teklifinde bulunurken toplantıya katılan bazı üyelerin "gönüllü göç" adı altında etnik temizliği savunduğu aktarıldı.

Netanyahu'nun Refah'ta sözde "insani yardım şehri" kurulması talimatı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşmasına ulaşılması durumunda dahi güneydeki Refah'ta sözde "insani yardım şehri" kurulması talimatı verdiği kaydedildi.

Tartışmanın da Netanyahu'nun İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sözde " insani yardım şehri" kurma talimatı vermesi üzerine çıktığı belirtildi.

Ateşkes sağlansa bile Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyine sürgünün devam ettirilmesi gerektiğini savunan Netanyahu, burada büyük çadır kamplar kurularak halk ile Hamas arasındaki bağlantının koparılabileceğini ileri sürdü.

Ateşkes müzakerelerinde "Refah" tartışması

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde yeni ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin tartışmalar da sürüyor.

KAN'ın haberine göre, müzakerelere katılan İsrailli kaynaklar, Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze'den çekilme şekliyle ilgili talebinin Tel Aviv yönetimi açısından sorunlu olduğunu ileri sürerek bu konunun müzakeresinin karmaşık olacağını iddia etti.

Yetkililer, ateşkes sürecinde İsrail'in Philadelphi ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran Morag koridorlarından çekilmeyerek Refah'ı kontrol altında tutmakta ısrarcı olduğunu, Hamas'ın ise buna karşı çıktığını dile getirdi.

İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesine ilişkin harita ve sürecin müzakereler sırasında kararlaştırılacağı belirtildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

AA

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