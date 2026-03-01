"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Çin Dışişleri Bakanı'ndan uluslararası tepki çağrısı

01 Mart 2026, Pazar 16:03
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, uluslararası topluma tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede ABD ve İsrail'in, müzakereler sürerken İran'a saldırmasının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini kaydederek, "Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in eylemlerinin ardından çatışmanın Körfez bölgesine sıçradığı ve Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir uçuruma sürüklendiğine dikkati çeken Vang, Çin'in bu durumdan endişeli olduğunu ifade etti.

Vang, Çatışmanın yayılması ve gerilimin kontrol edilemeyecek bir noktaya tırmanmasının önüne geçmek için askeri eylemlerin derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Uluslararası toplum açık ve kati bir ses çıkarmalı"

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ülkelerini savunduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktığını ifade eden Vang, diyaloğa ve müzakerelere dönüşün gerekli olduğunu vurguladı.

Vang, tüm tarafların barışı savunması ve diğerlerini diyalog ve müzakere yoluna dönmeye teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Tek taraflı eylemlere karşı ortak bir tepkinin gerektiğini hatırlatan Vang, "BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan egemen ülkelere saldırmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan barışın temelinin altını oyuyor. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı." ifadelerini kullandı.

Rus Bakan Lavrov da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının Orta Doğu'nun istikrarına büyük zarar verdiğini, Rusya'nın Çin ile bu konuda aynı pozisyonu paylaştığını, iletişim ve eşgüdümü güçlendirerek, BM ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda açık bir mesaj vererek savaşın durdurulması ve diplomatik müzakere sürecine dönülmesi çağrısı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Gözü dönmüş çete bölgeyi ateşe attı

    Yeni göç dalgalarını tetikleyebilir

    Çelik: Barış idealine darbe

    Amerikan halkı, savaşlardan bıktı

    "İran halkı için yeni bir umut doğdu ancak bu bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirir"

    Çin Dışişleri Bakanı'ndan uluslararası tepki çağrısı

    Hamaney’in ardından İran’ın yeni liderliği için birden fazla aday gündemde

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü

    Aliyev'den Hamaney için taziye mesajı

    İslâm dünyasının bölünmüşlüğü, İsrail’e cesaret verdi: İİT, acil gündemle toplanmalı

    Dünya diken üstünde

    Hamaney’i CIA buldu, İsrail katletti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması

    ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yarın toplanacak

    Putin'den Hamaney için taziye mesajı

    Laricani: ABD-İsrail'i daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız

    İran Devrim Muhafızları misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu - Trump: "Daha önce görülmemiş bir güçle vururuz" dedi

    "Hamaney'in intikamını almayı görev ve meşru bir hak olarak görüyoruz"

    İsrail devlet televizyonu: İran ile müzakereler bir aldatma ve zaman kazanma taktiğiydi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı
    Genel

    İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
    Genel

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürüyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Can Kardeş Bayramı! - Mart Sayısı Çıktı!
    Genel

    İsrail, yine Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı
    Genel

    Camide Ramazan sevinci
    Genel

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü
    Genel

    "Trump ve Netanyahu, kırmızı çizgimizi aştınız, bedelini ödeyeceksiniz"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.