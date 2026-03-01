Dünya diken üstünde

Orta Doğu’da tansiyon dinmek bilmezken, dünyanın önde gelen nakliye ve taşımacılık şirketleri Basra Körfezi’nden geçişleri askıya aldı.

Dünyanın önde gelen nakliye ve taşımacılık şirketleri, Orta Doğu’daki gelişen güvenlik durumunu gerekçe göstererek Basra Körfezi’nden geçişi askıya aldı. Fransız nakliye şirketi CMA CGM, yaptığı açıklamada, Basra Körfezi’nde bulunan ve Basra Körfezi’ne giden tüm gemilerine “derhal” güvenli bir yere gitmeleri talimatı verdiğini duyurdu. Ayrıca Süveyş Kanalı’ndan geçişi de ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Dev nakliye şirketleri geçişleri durdurdu

Nefes’in haberine göre, bir diğer büyük nakliye şirketi Hapag-Lloyd, Basra Körfezi’ni açık denizlere bağlayan Hürmüz Boğazı’ndan geçişi “ikinci bir duyuruya kadar” askıya aldığını açıkladı. Danimarkalı şirket Maersk de, gemilerin güzergahlarının değiştirilmesi nedeniyle muhtemel teslimat gecikmeleri konusunda müşterilerini uyardı.

Gram altında savaş depremi

Orta Doğu’da gerçekleşen saldırılar, piyasaları da yangın yerine çevirdi. Hafta sonu fizikî piyasalarda büyük bir ralli başlarken, gram altın bir günde 7 bin 600 liradan 8 bin 250 liraya fırlayarak tarihî rekorunu kırdı. Gümüşün gramı 155 TL’ye ulaştı.