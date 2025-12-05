Bahis soruşturmasında yeni dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında 16 ilde 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hakem Zorbay Küçük, Adanademirspor kulübü eski başkanı Murat Sancak da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda futbolda yasa dışı bahis soruşturmaları olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtildi. AA

