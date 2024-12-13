"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

İsrail, Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi

13 Aralık 2024, Cuma 14:42
İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte Suriye'deki "askeri hedeflere" 500’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail, kışı Suriye'de işgal ettiği topraklarda geçirecek!

 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırılarda vurulan hedefler arasında savunma sistemleri ve uçak filolarının yer aldığı ifade edildi.

Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 48 saatte düzenlenen 500'den fazla hava saldırısında Suriye'deki gelişmiş uçaksavar füze sistemlerinin yüzde 90’ının, hava savunma sistemlerinin ise yüzde 85’inin imha edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca Suriye'deki Rus yapımı SU-22 ve SU-24 uçak filolarının tamamen kullanılamaz hale getirildiği, hava kuvvetlerinin de yaklaşık yüzde 40'ının imha edildiği savunuldu.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 9 Aralık'ta Lazkiye Limanı'na düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini iddia etmişti.

İsrail ordu radyosunun 10 Aralık'taki haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" belirtilmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin aynı tarihli haberinde ise, "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi

    Malmö ile berabere kalan Galatasaray, Avrupa'da play-off'u matematiksel olarak garantiledi

    Fidan: Suriye'de terörizmin yer bulmasın - Blinken: Komşularına tehdit oluşturmayacak Suriye yönetimini destekleyeceğiz

    İsrail, kışı Suriye'de işgal ettiği topraklarda geçirecek!

    Elektrikli araç satışlarında üst üste 3. kez satış rekoru kırıldı

    İsrail’den itiraf: Gazze’de okul ve binaları hedef aldık

    Genç akademisyenler yurt dışına göçüyor

    TÜSİAD'dan AB süreci çağrısı

    Terör devleti

    Gerçekler veto edilemez

    Avustralya dijital platformları vergilendirecek

    İş dünyasının asgarî ücret tahmini: 23.750 TL

    Papa: Suriye’ye dua ediyorum

    Yurt dışındaki Suriyelilere “geri dönün” çağrısı - Suriye geçici hükümeti: Bölünmeyi reddediyoruz

    Suriye’nin parçalanması menfaatimize değil

    Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

    İsrail: İşgal geçici

    Hatemi: “Bu gibi sözler suç sayılamaz”

    Gayrimenkul uzmanları: Emlak piyasası etkilenmez

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hatemi: “Bu gibi sözler suç sayılamaz”
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizi kim kurtarabilir?
    Cevher İLHAN

    Suriye’de “emperyal taksim!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asayiş için dua edelim
    Faruk ÇAKIR

    Hak ve hukuk raporu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şemseddin ÇAKIR

    Eşhas-ı Ahirzaman ve Mehdî-i Azam -1
    Şükrü BULUT

    Neoconların karşısındaki Rusya’nın bugünkü hâline Nurlar’la bakış
    Risale-i Nur'dan

    İslâm ve imanın kemâlâtını fiillerimizle göstersek...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.