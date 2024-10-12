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12 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail, tıbbi malzeme ve gıda girişini engelliyor

12 Ekim 2024, Cumartesi 23:30
Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 5 gündür yoğunlaştırdığı saldırılarda “vahşi katliamlar” gerçekleştirdiğini ve 3 hastaneyi kuşattığını belirtti.

Burş, “İşgalci İsrail, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimse olmadığı için açık bir iştahla öldürme ve yıkım uyguluyor” dedi.

Burş, “İşgal ordusunun sokaklarda, evlerde, barınma merkezlerinde halkı acımasızca hedef alması sonucu şehit ve yaralananlar oldu. İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatarak tahliyelerini talep ediyor ve sağlık ekiplerine ve hastalara tıbbi malzeme ve yiyecek girişini engelliyor” ifadelerini kullandı.

Kuşatma altındaki hastanelerde yakıtının tükenmesinin özellikle yoğun bakımdaki çocuklar için “sağlık felaketinin habercisi” olduğunu vurgulayan Burş, sağlık ekiplerinin korunması, hastanelerdeki ablukanın kaldırılması ve Gazze Şeridi’ne ilaç ve tıbbi malzeme girişi yapılması çağrısında bulundu.

AA

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