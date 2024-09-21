İsrail: Türkiye ile ticaret sürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Volkan Demir, Türkiye’den Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapıldığı bilgisini paylaştı.

Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e ihracatın yasaklanma kararı sonrası 2 Mayıs itibariyle gümrüklerden bu ülkeye yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığına yönelik açıklamasının doğru olmadığı ortaya çıktı. CHP Ticaret Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, İsrail İstatistik Enstitüsü’nün resmi dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye’den Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon dolarlık ithalat yapıldığı bilgisini paylaştı. Bakanlığın açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Prof. Dr. Demir, “Türk firmaların ürünlerini 3. ülkeler üzerinden İsrail’e yeniden ihraç ettikleri anlaşılmıştır. Ancak bu veriler firmaların herhangi bir 3. ülkeye bile sevk yapmadan nakliye sırasında evrak değişimi ile İsrail’e ihracat yapmaya devam ettiklerini ispat etmektedir” dedi.

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