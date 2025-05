İsrail utanmadan insanlık dışı şartlar dayatıyor

BM İnsanÎ İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail’in “kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı şartlar” dayatmaya devam ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’deki insanî durum üzerine yapılan toplantıda konuştu.

“Başlamadan önce, gelecek nesillere anlatmak için Gazze’de her gün şahitlik ettiğimiz 21. yüzyıl vahşetini durdurmak adına her birinizin ne yaptığını bir an için düşünmenizi rica ediyorum” diyen Flethcer, şöyle devam etti: “İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki sivillere kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı şartlar dayatıyor. 10 haftadan uzun süredir Gazze’ye yiyecek, ilaç, su veya çadır, hiçbir şey girmedi. Yüz binlerce Filistinli, yine zorla yerinden edildi, giderek küçülen alanlara hapsedildi çünkü Gazze topraklarının yüzde 70’i ya İsrail’in militarize ettiği bölgelerde ya da yerinden etme emirleri altında.”

Elinizden geleni yaptınız mı?

Fletcher, Gazze’deki 2,1 milyon insanın her birinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, zaten çökmüş olan sağlık sistemi ve tesislerine yönelik saldırıların ise durmadan devam ettiğine dikkati çekti. “Gazze ölçeğindeki bir ölümün insanı terk etmeyen bir sesi ve kokusu olduğunu” belirten Fletcher, “Bir hemşirenin tarif ettiği gibi ‘Çocuklar, yanmış kumaşları derilerinden soyarken çığlık atıyorlar’ ama (siz) ‘elimizden geleni yaptık’ (diyorsunuz)” ifadesini kullandı. Fletcher, BM olarak İsrailli yetkililerle 12 defa Gazze’ye yardım girişi için görüşmelerde bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.