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İsrail utanmadan insanlık dışı şartlar dayatıyor

15 Mayıs 2025, Perşembe 03:04
BM İnsanÎ İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail’in “kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı şartlar” dayatmaya devam ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’deki insanî durum üzerine yapılan toplantıda konuştu.

“Başlamadan önce, gelecek nesillere anlatmak için Gazze’de her gün şahitlik ettiğimiz 21. yüzyıl vahşetini durdurmak adına her birinizin ne yaptığını bir an için düşünmenizi rica ediyorum” diyen Flethcer, şöyle devam etti: “İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki sivillere kasıtlı ve utanmadan insanlık dışı şartlar dayatıyor. 10 haftadan uzun süredir Gazze’ye yiyecek, ilaç, su veya çadır, hiçbir şey girmedi. Yüz binlerce Filistinli, yine zorla yerinden edildi, giderek küçülen alanlara hapsedildi çünkü Gazze topraklarının yüzde 70’i ya İsrail’in militarize ettiği bölgelerde ya da yerinden etme emirleri altında.”

Elinizden geleni yaptınız mı?

Fletcher, Gazze’deki 2,1 milyon insanın her birinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, zaten çökmüş olan sağlık sistemi ve tesislerine yönelik saldırıların ise durmadan devam ettiğine dikkati çekti. “Gazze ölçeğindeki bir ölümün insanı terk etmeyen bir sesi ve kokusu olduğunu” belirten Fletcher, “Bir hemşirenin tarif ettiği gibi ‘Çocuklar, yanmış kumaşları derilerinden soyarken çığlık atıyorlar’ ama (siz) ‘elimizden geleni yaptık’ (diyorsunuz)” ifadesini kullandı. Fletcher, BM olarak İsrailli yetkililerle 12 defa Gazze’ye yardım girişi için görüşmelerde bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

AA

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  • S.topuz

    16.5.2025 06:19:18

    😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işledikleri günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler bunlar gibi Firaunlaşmış ZÂLİM ve KÂTİLLERİ! İyi ki ÂHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KÂTİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH! 🙌🌹🤲🌹❤🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 ELHAMDÜLILLAHi âlâ külli hâlin, sivel küfri veddalâl! Küfür ve DALÂLET dışında her şey için Allaha HAMDOLSUN! Amiiin.

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