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7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail vahşette ısrarlı

07 Mayıs 2025, Çarşamba 02:47
İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı belirtildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması hâlinde ordunun Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar başlatmayı planladığını yazdı. İsrail basınına konuşan İsrail Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, güvenlik kabinesinin onayladığı plan kapsamında “Hamas’ı yenmek ve askerî gücünü yok etmek” amacıyla Gazze’ye geniş çaplı saldırılar başlatılacağını belirtti. İsrailli yetkili, bu saldırılarda, bölgedeki Filistinlerin Gazze’nin güneyine zorla göç ettirilmesinin planladığını ifade etti. 

Ordu geri çekilmeyecek

İsrail ordusunun geçmişteki saldırıların aksine işgal ettiği bölgelerden “operasyonlar bittikten” sonra geri çekilmeyeceğini kaydetti. Açlıkla mücadele eden Gazze’ye yönelik insanî yardım girişlerinin engellenmesinin sürdürüleceğini belirten yetkili, geniş çaplı saldırılar başlayınca yardım ulaştırılması planının devreye sokulacağını ileri sürdü. Saldırılar başlayınca ve Filistinliler Gazze’nin güneyine sürülünce Refah’ta bir bölgenin yardım dağıtımları için belirleneceğini öne süren yetkili, yardım almak isteyen Filistinlilerin İsrail askerlerince “güvenlik taramasından” geçirileceğini aktardı.

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Gazze’nin bebekleri, “nişasta ve çemen otu” ile besleniyor

Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail ablukası, bebeklerin hayatî ihtiyaçlarını karşılamayı imkânsız hale getirdi. Bebek maması ve temel gıda ürünlerinin tükenmesiyle aileler, çocuklarını beslemek için nişasta, şeker ve halk arasında bilinen diğer alternatiflere yönelmek zorunda kalıyor.

Ancak bu yöntemler, bebeklerin sağlığını ciddî risk altına sokuyor. 26 yaşındaki Gazze sakini Musab el-Hatib, altı aylık bebeği Suheyb için mama bulamamanın çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi: “Tüm eczaneleri ve hastaneleri gezdim ama bir kutu mama bile bulamadım. Daily Ummah’ın haberine göre, nişasta ve şekerle idare etmeye çalışıyoruz ama bunun bebeğim için yeterli olmadığını biliyorum.” Haber Merkezi

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AB’den İsrail’e: Saldırıları durdur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail’in Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar başlatma planından endişe duyduklarını bildirerek, Tel Aviv’i bu konuda geri adım atmaya davet etti. Bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için müzakerenin tek yol olduğunu belirten El Anouni, “AB, insanî yardıma derhal erişim ve dağıtımının yanı sıra Gazze’ye elektriğin yeniden sağlanması ve kritik hizmetlerin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunmuştur” ifadesini kullandı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de İsrail’in Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar başlatma planından “derin endişe” duyduğunu belirterek, bölgede ateşkes sağlanması çağrısı yaptı. Valtonen, ayrıca, İsrail’in “Gazze’ye yönelik insanî yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlaması” gerektiğini vurguladı.

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Gazze’de enkaz içinde ders

Gazze’de yerinden edilen öğretmen Dina Ukkaşe, kuzeyden göç ettikten sonra Gazze kentinde bulunan İslam Üniversitesi’nin hasar görmüş salonlarında çocuklar için sınıflar oluşturdu. Ukkaşe, gönüllü öğretmenlerle birlikte zorlu koşullara rağmen eğitimi sürdürmeye devam ediyor.

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İsrail’in Gazze planı daha fazla ölüm getirir

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail’in Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar başlatma planının endişe verici olduğunu belirterek, bunun zaten vahim bir insanî krizle karşı karşıya olan Filistin halkı için daha fazla ölüm, yaralanma ve tarif edilemez acıya yol açacağını bildirdi.

İsrail makamlarına itidal çağrısında bulunan Harris, Gazze halkına yapılanların iğrenç ve vicdansızca olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AA

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