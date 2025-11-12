İsrail yardımları hâlâ engelliyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir ay geçmesine rağmen insanî yardımların hâlâ engellendiğini kaydeden Haq, “BM İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), insani yardımları artırma çabalarının bürokrasi, kilit insanî yardım ortaklarına yönelik devam eden yasaklar, çok az sayıda geçiş ve güzergah nedeniyle engellendiğini belirtiyor” dedi. Haq, BM ekiplerinin her hareketi önceden İsrail makamları ile koordine etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, “Dün sekiz koordinasyon denemesi yaptık. Bunlardan sadece ikisi tam olarak desteklendi. Diğerleri sahada engellendi veya 10 saate kadar geciktirildi” ifadelerini kullandı. AA

