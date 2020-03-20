İsrail yasal yükümlü

BM Özel Raportörü: “Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için İsrail’in ‘yasal yükümlülüğü’ var.”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin temel sağlık hizmetlerinden yararlanmasının, İsrail hükümetinin “yasal yükümlülüğü” olduğunu belirtti. Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yazılı açıklama yapan Lynk, İsrail’e uyarılarda bulundu. Lynk, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze de dahil bütün Filistin topraklarında yaşayan halkın, Kovid-19 pandemisine karşı “doğru sağlık hizmetleri” almasının, başta İsrail hükümeti olmak üzere, Filistin yönetimi ve Hamas’ın uluslar arası sorumluluğunda bulunduğunu ifade etti.

1949’da imzalanan ve 1950’de yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 56’ncı maddesine göre, işgalci güç olarak İsrail’in “bulaşıcı hastalıkların yayılmasıyla mücadele kapsamında gerekli bütün önleyici tedbirleri alması gerektiğini” vurgulayan Lynk, İsrail’e bu sorumluluğu yerine getirme çağrısı yaptı.

Gazze endişesi

“Kovid-19’un Gazze üzerindeki potansiyel etkisi konusunda özellikle endişeliyim” ifadesini kullanan Lynk, Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” ilân ettiği Kovid-19’dan önce bile Gazze’de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğine işaret etti. Lynk, Gazze’de ilaç stoklarının sürekli yetersiz kaldığını, tabiî su kaynaklarının kirlendiğini, elektrik kesintilerinin yaşandığını ve bölgede ağır yoksulluğun hüküm sürdüğünü kaydetti. BM Özel Raportörü, İsrailli yetkilileri “pandemi sırasında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bağnazlık yapmamaya” dâvet etti.