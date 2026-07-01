Müzikte ahlâkî kırılma

İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, son 60 yılda müzikte olumlu ifadelerin azaldığını, öfke, çatışma temalarının ise arttığını ortaya koydu.

İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi Dijital Müzik Merkezi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, son altmış yılda popüler müzikte ahlâkî değerleri yansıtan ifadelerin önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, 1960-2023 yılları arasında yayımlanan 380 binden fazla İngilizce şarkı sözü, yapay zekâ yöntemleriyle incelendi.

Olumlu değerlerde gerileme

Araştırmaya göre; şefkat, nezaket, sadakat, dürüstlük ve toplumsal bağlılık gibi olumlu ahlâkî değerleri ifade eden kelimelerin kullanımında son 60 yılda belirgin bir azalma görüldü.

Buna karşılık; zarar verme, aldatma, yıkıcılık, aşağılama, öfke ve tiksinti gibi olumsuz temaları yansıtan ifadelerin ise sürekli arttığı tespit edildi.

Müzik, toplumu etkiliyor

Bilim insanlarına göre müzik, bir yandan toplumun yaşadığı psikolojik, kültürel ve sosyal dönüşümleri yansıtırken, diğer yandan kişilerin duygu dünyasını ve toplumsal eğilimleri etkileyen önemli bir kültürel unsur olarak da rol oynuyor. Bu yönüyle dinlenen müziğin sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda düşünce, duygu ve davranış dünyasını şekillendiren önemli bir kültürel unsur olduğu vurgulanıyor.

Ahlâkî değerler desteklenmeli

Toplumun manevî ve ahlâkî değerlerini besleyen eserlerin desteklenmesi, ailelerin ve eğitimcilerin gençlerin dinlediği içeriklere karşı bilinçli yaklaşması gerektiği de araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlarla yeniden gündeme taşındı.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK