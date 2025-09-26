İsrail Yemen'e saldırdı: Ölü sayısı 9'a çıktı

İsrail'in dün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 9'a çıktığı duyuruldu.

İran destekli Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'da yer alan haberde İsrail ordusunun dün Sana'ya düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin bilgi verildi. Yemen Sağlık Bakanlığı verilerinin paylaşıldığı haberde İsrail ordusunun Sana'ya düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 9'a, yaralananların sayısının 174'e çıktığı bildirildi. İsrail ordusu, dün Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti. Husiler, İsrail'in Sana'da Zahban Elektrik Santrali ve sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu mahalleleri hedef aldığını açıklamıştı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtilmişti. Çok sayıda savaş uçağının yer aldığı saldırılarda Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edilmişti. Savunma Bakanı Yisrael Katz da Sana'da "Husilere ait birçok hedefi" bombaladıklarını belirtmiş, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savunmuştu. Husiler, 24 Eylül'de İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlemiş ve onlarca kişi yaralanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.