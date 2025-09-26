Yeni Asya Neşriyat Uşak Kitap Fuarında

Yeni Asya Neşriyatın da stand açtığı Uşak Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor. Yazarlarımız İslâm Yaşar ve Süleyman Kösmene kitaplarını imzalayacak.

Uşak Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Fuarı, 26 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında SSK Pazar Yeri’nde kitapseverlerle buluşacak. Yaklaşık 100 yayınevinin katılacağı fuarda, binlerce kitap, yazar söyleşileri, imza günleri ve özel indirimler ziyaretçileri bekliyor. Her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak fuar, edebiyatseverlere dolu dolu bir program sunacak. Fuarda Yeni Asya Neşriyat da yerini alarak, okurlarını ve ziyaretçilerini ağırlayacak. Yeni Asya yazarlarında İslâm Yaşar ve Süleyman Kösmene, kitaplarını imzalayacak. İmza programı: Süleyman Kösmene: 27.09.2025 Cumartesi saat: 13:30-18:00 İslâm Yaşar: 04.10.2025 Cumartesi saat: 13:30-18:00

