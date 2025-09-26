"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

26 Eylül 2025, Cuma 00:34
GÖZLER TÜRKİYE’YE ÇEVRİLDİ. LİMANLARINDAN GEMİ KALKMASINA İZİN VERMEYEN İKTİDARA, DEVLET OLMANIN GEREĞİ OLARAK FİLODAKİ VATANDAŞLARINI KORUMA ÇAĞRISI YAPILIYOR.

Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

İSPANYA’DAN TAM DONANIMLI ASKERİ GEMİ - İTALYA’DAN DONANMA GEMİSİ YOLA ÇIKTI - DEVLET OLMANIN ASLİ GEREĞİ

İspanya ve İtalya’nın Gazze’ye insanÎ yardım götüren Küresel Sumud Filosu’nu İsrail saldırılarına karşı korumak için askerî gemi göndermesi, benzer adımı Türkiye’nin de atmasını gündeme taşıdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’ye doğru yolda olan Küresel Sumud Filosu’nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı’ndan bir askerî geminin yola çıkacağını duyurdu. Sanchez, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki oturumun ardından basına açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı, “Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, filoya (Küresel Sumud Filosu) yardım etmek ve bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere Cartagena’dan yola çıkacak.” dedi. İspanyol basını da Sanchez’in duyurusuyla ilgili verdiği haberlerde, İtalya’dan sonra İspanya hükümetinin Küresel Sumud Filosu’na yardım için askerî gemi gönderme kararı aldığını vurguladı.

İspanya Savunma Bakanlığı kaynaklarının, söz konusu askerî geminin uluslararası sularda faaliyet göstereceğini söylediği belirtildi. Ankara - aa

***

Sumud filosu kararlılıkla yoluna devam ediyor

İsrail’in, Küresel Sumud Filosu’na drone, ses bombası, yanıcı madde gibi çeşitli kimyasallarla tacizlerine rağmen filo kararlılıkla yoluna devam ediyor. Filoya katılan Türk aktivistlerden Av. Gülden Sönmez, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile son durum hakkında bilgi verdi. Dün gerçekleşen saldırı için “bugüne kadar olanların en ağır saldırısı” diyen Sönmez, “Oldukça endişe verici bir saldırıydı ama çok şükür herkes çok iyi ve güvende ve kararlılıkla yollarına devam ediyorlar” dedi. Sönmez, saldırılarda hasar alan ve arızalanan gemilerin filodan geri kaldığını ifade ederek, “Gazze’ye ulaşan tekne sayısı daha az olsun ki, onlar da az sayıda tekneye daha kolay müdahale edebilsinler! Bunun planını yaparak hareket ediyorlar” açıklamasında bulundu.

Mısır, Ürdün ayağa kalk!

Av. Gülden Sönmez, Gazze’nin yanı başındaki Mısır ve Ürdün’e çağrıda bulundu. Sönmez, dünyanın 50’den fazla ülkesinden gelen aktivistlerin, Gazze’deki insanî dramı sonlandırmak için ağır zahmetlerle yola çıktığını vurguladı. “Arjantin’den 30 saate varan yolculuklarla kaç uçak değiştirerek katılanlar var; Müslüman olmayan pek çok kişi bile bu insanlığa destek için buraya geldi. Mısır ve Ürdün Gazze’nin dibinde. Biz bu kadar uzun yoldan ve bu kadar zahmetli bir yoldan geliyorken, sizden istirhamımız harekete geçin. Biliyorsunuz sizin gücünüzle biz bu zulmü durdurabiliriz. Lütfen, lütfen ve lütfen Mısır ve Ürdün’ün güzel insanları, ayağa kalkın ve Gazze’ye doğru biz denizden gelirken siz de karadan yol alın. Birlikte çocuklara ve Gazze’ye sahip çıkabiliriz” diye konuştu. Öte yandan Gülden Sönmez, şiddetli böbrek ağrısı sebebiyle tedavi için İstanbul’a dönme kararı aldığını duyurdu.  Haber Merkezi

***

Donanma desteği çağrısı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Akdeniz’deki Sumud filosuna donanma desteği çağrısı yaparak, “Türkiye vatandaşlarını korumalı, Mavi Vatan’daki egemenliğinin gereğini yerine getirmelidir” dedi.

Öte yandan Amsterdam Belediye Meclisi, DENK Partisi Meclis Üyesi Sheher Han’ın önerisiyle “işgal veya ırkçılığa katkıda bulunan” ülkelerden gelen spor kulüplerini şehirde istenmediğini belirten tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

***

İtalya da donanma gemisi gönderiyor

İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

 

İtalya, Gazze’ye insanî yardım ulaştırmaya çalışan ve içinde İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu’na yönelik düzenlenen insansız hava aracı saldırısına sert tepki verdi. Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırıyı “en şiddetli şekilde” kınarken, İtalyan Donanması’na ait çok amaçlı fırkateyn Fasan’ın bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. Girit’in kuzeyinde seyreden gemi, olası bir kurtarma operasyonuna destek amacıyla harekete geçirildi. Crosetto, İsrail makamlarının da bu gelişmeden haberdar edildiğini belirtti. Filistin ile dayanışma ve İsrail’in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle, Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona şehrinden Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.

***

Sumud Filosu korunsun

Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesinin, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu’nun bu gece insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı anımsatılarak, “Bu gözdağı kabul edilemez.” ifadesine yer verildi.

Devletlerin filoyu oluşturan gemilerdeki kişileri koruması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin devletlerin eylemsizlikleri karşısında Gazze’de süren soykırıma karşı hareket etmek için kilit bir görev üstlendiği değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, “Sivil toplumun bu insanî yardım koalisyonunun eylemi, uluslararası hukuka göre tamamen meşru.” ifadesi yer aldı. Paris - aa

 

Haber Merkezi

