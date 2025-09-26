İİT, İspanya'ya taşınsın!

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın Madrid’e taşınması gerektiğini ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Genel Sekreter olmasını önerdi.

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İslâm İşbirliği Teşkilatı Madrid’e taşınsın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Genel Sekreteri olsun. İspanya, BM Genel Kurulu oturumunun ardından gerekli tüm donanımlara sahip bir deniz harekât gemisini Sumud Filosu’na destek ve olası kurtarma operasyonu için gönderiyor. Peki ya Türkiye, İslâm ülkeleri? İktidarın bu konuda acilen somut adımlar atmasını, Sumud Filosu’na destek verilmesini ve insanî koridorların açılmasını talep ediyoruz! Siyasî çıkarlar uğruna sessiz kalan liderler, masum insanların kanı üzerinden tarihe geçecektir." AA

