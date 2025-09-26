"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA

Gazze'ye son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendi

26 Eylül 2025, Cuma 12:49
İsrail ordusu soykırımın devam ettiği Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını da artırarak sürdürüyor.

Saldırılar, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de İsrail saldırıları devam ediyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 502 Filistinli öldü, 167 bin 376 kişi de yaralandı.

İsrail’in soykırım yaptığı Gazze'de Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi.

İsrail ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtilen haberde, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.

Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına, fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi.

Netanyahu'nun bugün 16:00'da (TSİ) BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.

Hamas: İsrail'in Filistinlileri gözaltına alması yaşadığı panik ve kargaşayı yansıtıyor

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, İsrail ordusunun Nablus'ta aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Şedid, "İşgalci İsrail güçlerinin bu sabah Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yoğunlaştırdıkları ve artan çılgınca gözaltı hamleleri işgalcilerin yaşadığı panik ve kargaşa durumunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in aralarında gazeteciler, serbest bırakılan Filistinliler, akademisyenler ve siyasilerin de bulunduğu birçok kişiyi gözaltına aldığını hatırlatan Şedid, bunun İsrail'in Filistinlilerin iradesini kırmak ve toplumsal yapıyı zayıflatmak amacıyla uyguladığı sistematik baskı politikasını ortaya koyduğunu kaydetti.

Şedid, İsrail'in uygulamalarının Filistin halkının direniş ve kararlılığını kıramayacağının altını çizerek, aksine Filistinlilerin öfkesini, ulusal haklarına bağlılığını ve Batı Şeria'nın ilhak ve yerinden etme yoluyla kontrol altına alınmasına yönelik her türlü girişimi reddetmesini artıracağını belirtti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın yalnızca Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskında 2'si gazeteci 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.

"İsrail, Gazze'deki gazetecilere yönelik işlediği barbarca suçlarla gerçekleri örtbas edemez"

Hamas, 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı savaşı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 251 gazeteciyi öldürdüğü hatırlatılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki gazetecilere yönelik işlediği barbarca suçlarla gerçekleri örtbas edemeyeceği vurgulandı.

Filistinli gazetecilerle olan uluslararası dayanışmanın takdir edildiği açıklamada, Arap ve uluslararası tüm basın organlarından İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçları dünyaya duyurmaları istendi.

Uluslararası toplumun ve uluslararası insan hakları örgütlerinin Filistinli gazetecilere yönelik suçları kınamalarının talep edildiği açıklamada, Gazze Şeridi'nde savaş suçları işleyen İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısı için saldırı uyarısı yaptı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentindeki bazı noktalar için saldırı öncesi tahliye uyarısı yayımladı.

Adraee, Gazze Limanı ve kentinin batısındaki Rimal Mahallesindeki bir binaya saldırı düzenleyeceklerini belirterek, Filistinlilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yaptı.

İsrail, "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'ye sık sık saldırılar düzenliyor.

AA

