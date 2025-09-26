Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’de 3 bin 800’ü çocuk olmak üzere en az 15 bin 600 hastanın tıbbî tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Ghebreyesus, bu kişilerin hayati bakım almayı ümit ettiğini kaydetti.
4 bin çocuk ampute edildi
Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde 4 bin çocuğun ampute edildiğini ve Gazze’nin şu anda nüfusuna oranla dünyada en fazla çocuğun ampute edildiği yer olduğunu vurguladı.
AA