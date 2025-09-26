"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA

Microsoft'tan İsrail Savunma Bakanlığına kısıtlama

26 Eylül 2025, Cuma 10:24
Microsoft, bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria’daki sivillerin gözetiminde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine İsrail Savunma Bakanlığına sağladığı bazı hizmetleri durdurduğunu açıkladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığına sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını açıkladı.

Microsoft, Başkan Yardımcısı Brad Smith'in konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği yazıyı paylaştı.

Smith, söz konusu yazıda, "Microsoft'un İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir birime sağladığı bir dizi hizmeti durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını size bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

The Guardian'da 6 Ağustos'ta yayımlanan haberde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze ve Batı Şeria'daki sivillere yönelik kitlesel gözetim yoluyla elde edilen telefon görüşmesi verilerini depolamak için Microsoft'un bulut platformu Azure'u kullandığına ilişkin iddiaların yer aldığını anımsatan Smith, bu iddialar üzerine inceleme başlattıklarını belirtti.

Devam eden incelemeleri kapsamında The Guardian'ın haberinde yer alan bazı unsurları destekleyen kanıtlara ulaştıklarını kaydeden Smith, "Bu kanıtlar, İsrail Savunma Bakanlığının Hollanda'daki Azure depolama kapasitesini ve yapay zeka hizmetlerini kullanmasıyla ilgili bilgileri içeriyor." ifadesini kullandı.

Smith, bu nedenle Microsoft'un bazı bulut depolama ve yapay zeka hizmetleri ile teknolojilerinin kullanımı dahil İsrail Savunma Bakanlığının belirli aboneliklerini ve hizmetlerini durdurma ve devre dışı bırakma kararını Bakanlığa bildirdiklerini aktardı.

Bu durumun Microsoft'un İsrail ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerin siber güvenliğini korumak için sürdürdüğü önemli çalışmaları etkilemediğini belirten Smith, incelemelerinin devam ettiğini kaydetti.

Smith, sivillerin toplu olarak izlenmesini kolaylaştırmak için teknolojiler sunmadıklarını vurgulayarak, Microsoft'un standart hizmet şartlarının da şirket teknolojilerinin kitlesel gözetim amacıyla kullanılmasına izin vermediğini belirtti.

Smith, ayrıca şirketin müşterilerinin gizlilik haklarına saygı duyduğunu ve bunları koruduğunu ifade etti.

Microsoft'un bir hükümet veya ülke olmadığını kaydeden Smith, "Biz bir şirketiz. Her şirket gibi müşterilerimize hangi ürün ve hizmetleri sunacağımıza biz karar veririz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

