Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Filistin savunucularına selam göndermesini hatırlatarak, “Filistin dayanışma eylemleri nedeniyle açılan tüm davaların düşürülmesini, cezaevinde bulunanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Adalet, ancak evrensel ve tutarlı bir şekilde uygulandığında anlamlıdır. Sayın Cumhurbaşkanı’nı BM kürsüsünde dile getirdiği en temel değerleri ve ilkeleri kendi ülkesinde de hayata geçirmeye davet ediyorum” dedi.

Türkiye’nin elindeki tüm imkanlarla ve diplomatik yollarla uluslararası alanda Filistin’e sahip çıkmasının tarihi ve vicdani bir sorumluluk olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Ancak kendi ülkemizde aynı dayanışmayı gösteren gençler gözaltına alınıyor, bazıları hala cezaevinde. Filistin Davaları İnisiyatifi toplamda en az 245 kişi hakkında soruşturma açıldığını ifade ediyor. Bu çelişki kabul edilemez” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

