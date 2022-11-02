İsrail yine Netanyahu dedi

İsrail’deki sandık çıkış anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını gösteriyor.

Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimde oy verme işleminin yerel saatle 22.00’de tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı.

Kanal 13’ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi’ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu’nun rakibi Başbakan Yair Lapid’in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu. Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı.

Buna karşın Lapid öncülüğündeki “Değişim Koalisyonu” isimli blokta Benny Gantz’ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak Meclise 12 milletvekili gönderdi. Anketlere göre, Arap partisi Beled ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked’in partisi seçimde barajın altında kaldı.