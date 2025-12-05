Okula başlama yaşı değişiyor mu?

Millî Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşı ile ilgili yeni düzenleme için çalışmayı başlattı.

Amaç, akran zorbalığının ve akademik uyum probleminin önüne geçmek. Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunu gündemine aldı. Edinilen bilgiye göre, velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek ya da 3 ay öteleyebilecek. Haber Merkezi

