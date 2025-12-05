"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Okula başlama yaşı değişiyor mu?

05 Aralık 2025, Cuma 16:26
Millî Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşı ile ilgili yeni düzenleme için çalışmayı başlattı.

Amaç, akran zorbalığının ve akademik uyum probleminin önüne geçmek. Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunu gündemine aldı. Edinilen bilgiye göre, velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek ya da 3 ay öteleyebilecek.

