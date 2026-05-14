Silâh bırakma istenilen seviyede değil

Çözüm süreciyle ilgili yasal düzenleme beklentileri sürerken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a statü verilmesi ile ilgili ikinci kez yaptığı çağrıya ilişkin AKP’li yetkililer, “Ona özel bir statü verebilmek için öncelikle o mahkumiyet halinin af ile vesaire bitmesi lâzım. Ama şöyle olabilir, statü değil ama etkinliğini artırma noktasında, diyalog ve görüşlerini paylaşma konusunda ortam sağlanabilir” mesajını verdi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporunda silah bırakmanın “kritik eşik” olarak vurgulandığına işaret eden AKP’li yetkililer, “silâh bırakmanın henüz istenilen seviyede olmadığını” ifade etti. AKP’li yetkililer, hem kendi raporlarında hem ortak raporda müstakil geçici bir kanun hazırlanacağı önerisinin yer aldığını hatırlatarak, bunun için silah bırakmanın beklendiğini yineledi. Ankara - Anka

