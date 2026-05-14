Tekstil ve giyimde kan kaybı

TEPAV’ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerini temel alarak hazırladığı rapor, Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’deki sigortalı çalışan tablosunu mercek altına aldı.

Toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık %2 artışla 25,4 milyon barajını aşsa da, sektörler ve iller bazındaki keskin ayrışmalar dikkat çekiyor. Türkiye'nin ihracat odaklı en büyük sektörleri olan giyim, tekstil ve deri imalatında istihdam rakamları alarm veriyor. Yıllık bazda incelenen 88 alt sektörün 31’inde daralma gözlenirken, en büyük kayıplar şu şekilde gerçekleşti: Giyim Eşyaları: 75 bin 850 kişi (%12 daralma) Tekstil Ürünleri: 41 bin 802 kişi Deri ve İlgili Ürünler: 10 bin 84 kişi Toplam Kayıp: Bu üç ana sektörde yıllık bazda 127 bin 736 kişi işgücü dışına çıktı. Haber Merkezi

