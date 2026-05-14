Ankara'da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü.

GMK Bulvarı'nda park halinde olan 06 DFY 511 ve 06 FOG 615 plakalı araçların üstüne şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağaçların devrilmesi sonucu bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti trafiğe kapanırken, 2 araçta hasar meydana geldi. İş makineleri ve belediye ekiplerinin 3 saatlik temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı AA

Okunma Sayısı: 316

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.