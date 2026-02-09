Lübnan'da çöken binada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, kentin kuzeyindeki Tebbene Mahallesi'nde eski bir bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Beş katlı olduğu belirtilen binanın çökmesinin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkazdan 15 kişinin çıkarıldığını, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 9 kişinin ise öldüğünü açıkladı. Kurtarma ekipleri enkaz altında olduğu değerlendirilen 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, daha önce binanın çökmesi sonucu 6 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını belirtmişti. AA

