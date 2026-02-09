AB’den TikTok’a bağımlılık incelemesi

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu TikTok’u bağımlılık yapan tasarımı nedeniyle Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal etmekle suçladı.

AB Komisyonu, yürütülen soruşturma kapsamında TikTok’un sınırsız kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve aşırı kişiselleştirilmiş öneriler gibi özelliklerle kullanıcıları bağımlılığa sürüklediğine dair ön bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada, bu tasarımın özellikle çocuklar ve savunmasız kullanıcıların fiziksel ve zihinsel sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. İhlâlin kesinleşmesi halinde TikTok’a, küresel yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası verilebileceği bildirildi. TikTok ise Komisyonun değerlendirmelerine katılmadığını savunarak karara karşı tüm hukukî yolların kullanılacağını açıkladı. AA

