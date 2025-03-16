İsrailli esirin kardeşi: Netanyahu, seni yargılayacağız

Gazze'deki ateşkes ve esir takasıyla cenazesi teslim edilen İsrailli Itzik Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat, Netanyahu’nun "halkına karşı suç işlediğini" belirterek İsraillileri hükümetin istifası için "ayaklanmaya" çağırdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve binlerce kişi, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi ve hükümetin istifası talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresinde toplandı.

Burada göstericilere seslenen Elgarat, "Netanyahu, seni halkına karşı işlediğin suçlardan yargılayacağız." ifadesini kullandı.

Elgarat, İsrailli esirleri kaderlerine terk etmekle suçladıkları Netanyahu liderliğindeki hükümeti düşürmek için harekete geçtiklerini belirterek, "Bugün burada gördüğünüz şey bir ayaklanma." dedi.

Toplumun tüm kesimlerini "ayaklanmaya" katılmaya çağıran Elgarat, "Tüm alışveriş merkezlerinin, bankaların, teknoloji şirketlerinin kepenklerini indirin. Gelin ülkeyi kurtarın. Ülkenin kaderi esirlerin hayatına bağlı." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasında serbest bırakılması gereken esir askerlerden Matan Angrest'in teyzesi Meirav Angrest Rahamim de Netanyahu'nun yeğenine "esaret altında terkedilmiş üçüncü sınıf vatandaş" muamelesi yaptığını belirtti.

Rahamim, Netanyahu ve hükümetini, imzaladığı anlaşmanın ikinci aşaması yerine "savaşın bir sonraki aşamasını başlatmaya çalışmakla" suçladı.

İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmek ve ikinci aşama müzakerelerinin başlatılmasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçluyor.

Hamas, 14 Mart'ta Doha'da müzakere edilen teklifi kabul ederek Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurmuştu.

İsrail, Hamas'ın ateşkese ara bulucu ülkelerin sunduğu öneriye olumlu yanıt vermesini "psikolojik savaş" şeklinde değerlendirmişti.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

İsrail ise birinci aşamanın uzatılmasını ve Gazze Şeridi'nden daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.